همیشه دوست داشتم در اوج از فوتبال خداحافظی کنم/ باید به انگلیس بروم

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی در پایان دیدار این تیم برابر مس کرمان در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه آزادی در خصوص خداحافظی خود از فوتبال گفت: من قبل از آن نامه‌ای را تنظیم کرده بودم و برای هواداران منتشر کردم. این قانون فوتبال است که باید یک روز از فوتبال خداحافظی کنم و من همیشه دوست داشتم که در اوج و در بهترین فرم خود خداحافظی کنم.

وی اضافه کرد: باید برای کلاس مربیگری به انگلیس می‌رفتم و به مدت دو ماه نیز یک تیم را تمرین می‌دادم که این مسئله باعث شد تا در این زمان تصمیم به خداحافظی بگیرم.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال همچنین گفت: برای همه خبرنگاران و هواداران احترام قایلم و برای آنها آرزوی موفقیت دارم.