به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک‌هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام جهانی نوجوانان 2013 - امارات امروز و امشب با برگزاری 4 دیدار به پایان رسید که تیم‌های اروگوئه، ساحل عاج، آرژانتین و نیجریه با پیروزی مقابل حریفان خود در کنار تیم‌های مکزیک، سوئد، برزیل و هندوراس به جمع 8 تیم برتر جام صعود کردند اما تیم نوجوانان ایران از راهیابی به مراحل بالاتر باز ماند.

در این بین رویارویی تیم‌های فوتبال نوجوانان برزیل یکی از پر افتخارترین تیم‌ها در رده پایه و مکزیک قهرمان دوره گذشته جام در مرحله یک‌چهارم نهایی بسیار حساس و جذاب خواهد بود.

نتایج کامل دیدارهای مرحله یک‌هشتم این مسابقات به شرح زیر است:

مرحله یک‌هشتم نهایی:

* ایتالیا صفر - مکزیک 2

گل‌ها: الخاندرو دیاز (26) و ایوان اوچوآ (2+90) برای مکزیک

* ژاپن یک - سوئد 2

گل‌ها: والمیر بریشا (11) و گوستاو انگوال (36) برای سوئد - لینوس والکوئیست (56- گل به خودی) برای ژاپن

* برزیل 3 - روسیه یک

گل‌ها: موسکویتو (72) و بوچیلیا (80 و 3+90) برای برزیل - الکساندر ماکاروف (1+90) برای روسیه

* هندوراس یک - ازبکستان صفر

گل: خورخه بودن (74) برای هندوراس

* اروگوئه 4 - اسلواکی 2

گل‌ها: لئوناردو اوتورمین (5 و 58)، کوین مندز (34- پنالتی) و فرانکو آکاستا (42) برای اروگوئه - توماس وستنسکی (63) و میچل سیپلاک (85) برای اسلواکی

* مراکش یک - ساحل عاج 2

گل‌ها: فرانک که‌سیه (4- پنالتی) و جونیور آهیسان (75) برای ساحل عاج - یونس بنو مرزوق (60) برای مراکش

* آرژانتین 3 - تونس یک

گل‌ها: فریه‌را (2)، ایبانز (53) و دریوسی (73) برای آرژانتین - حاج حسن (43) برای تونس

* نیجریه 4- ایران یک

گل‌ها: ساموئل اوکون (23)، کلچی ایهی‌ناچو (25)، موسی محمد (42)، یحیی موسی (76) برای نیجریه و علی قلی زاده 84 برای ایران

برنامه دیدارهای مراحل پایانی این مسابقات به شرح زیر است:

مرحله یک‌چهارم نهایی:

جمعه - 10/08/92

* بازی شماره 45: برزیل - مکزیک، ساعت 20، ورزشگاه الرشید شهر دبی

* بازی شماره 46: هندوراس - سوئد، ساعت 17، ورزشگاه شیخ خلیفه شهر العین

شنبه - 11/08/92

* بازی شماره 47: اروگوئه - نیجریه، ساعت 20، ورزشگاه ورزشگاه شارجه شهر شارجه

* بازی شماره 48: ساحل عاج - آرژانتین، ساعت 17، ورزشگاه شارجه شهر شارجه



مرحله نیمه نهایی:

سه‌شنبه- 14/08/92

* بازی شماره 49: برنده بازی شماره 46 - برنده بازی شماره 47، ساعت 20، ورزشگاه الرشید شهر دبی

* بازی شماره 50: برنده بازی شماره 48 - برنده بازی شماره 45، ساعت 17، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی

دیدار رده‌بندی:

سه‌شنبه- 17/08/92

* بازی شماره 51: بازنده بازی 49 - بازنده بازی 50، زمان و مکان این بازی از سوی فیفا هنوز اعلام نشده است.

دیدار فینال:

سه‌شنبه- 17/08/92

* بازی شماره 52، برنده بازی 49 - برنده بازی 50، ساعت 20، ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی