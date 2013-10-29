به گزارش خبرنگار مهر، رحیم میرآخوری در مورد شکست تیم فوتبال نوجوانان ایران برابر نیجریه و حذف از جام جهانی نوجوانان ضمن بیان مطلب فوق گفت: نفرات ایران در نیمه نخست، خودشان نبودند و شادابی در نوع بازی و روحیه جنگندگی همانند بازی‌های گذشته را نتوانستند برابر نیجریه از خود ارائه کنند.

وی با اشاره به فاصله زیاد بین خطوط این تیم خصوصا خط حمله و هافبک‌ها و ارسال پاس‌های نامناسب بین نفرات اضافه کرد: اگر بازیکنان تمرکز لازم را داشته و دچار اشتباهات فردی نمی‌شدند، حداقل دو گل کمتر دریافت می‌کردند. همچنین فرصت این را داشتند که خیلی زود به جریان بازی برگشته و عقب افتادگی خود را جبران کنند.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران همچنین یادآور شد: تیم ایران امروز برابر تیمی بازنده شد که قابلیت‌های بسیار بالایی داشت. تیمی که سه بار قهرمان جهان و سه مرتبه هم نایب قهرمان شده و در مرحله گروهی برابر تیم‌های مکزیک و عراق به پیروزی‌های پرگلی دست یافته است.

وی یادآور شد: البته این شکست چیزی از ارزش‌های نوجوانان ایران کم نمی‌کند زیرا تیم ایران توانست با عملکرد خوب در مرحله گروهی، به جمع 16 تیم برتر جام راه یابد. آنها همچنین تمام تلاش خود را به کار بستند اما نتوانستند همانند بازی با آرژانتین عملکرد خوبی داشته باشند و در نهایت مقابل تیمی مغلوب شدند که مدعی اصلی قهرمانی در این مسابقات است.

میرآخوری در پایان از مربیانی که این بازیکنان را پرورش داده و تحویل تیم فوتبال نوجوانان دادند، تشکر کرد و گفت: امیدوارم مربیان تیم‌های لیگ برتر و دسته اولی به این بازیکنان بها دهند تا آنها بتوانند فرصت حضور در تیم‌های بزرگسال را بدست آورده و با کسب تجربه بیشتر، در آینده به نفرات تاثیرگذاری برای فوتبال کشورمان تبدیل شوند.