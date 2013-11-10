رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور در گروه شمال پایان یافت

بهمن جمشیدی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم های خزر رودسر و شباب کرمانشاه در این دوره از مسابقات به عنوان دو تیم برتر انتخاب و به مسابقات نهایی راه یافتند.

وی اظهارداشت: این دو تیم در مسابقات نهایی با تیم های نجف آباد اصفهان و بندر گناوه که از گروه جنوب به مرحله نهایی صعود کردند دیدار می کنند که تیم برتر آن دوره از رقابت ها به عنوان قهرمان لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور معرفی خواهد شد.

مسئول کمیته فوتبال ساحلی گیلان گفت: نخستین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور در گروه شمال به مدت چهار روز به میزبانی شهرستان رودسر در ساحل این شهرستان با شرکت تیم های شهرداری تبریز، فائزکاران ساری، پایانه های همدان، شباب کرمانشاه و خزررودسر برگزار شد که تیم های شرکت کننده بصورت دوره ای با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی همچنین با اشاره به سطح بالای این دوره از رقابت ها افزود: تیم های خوبی با آمادگی کامل در این دوره از رقابت ها شرکت کردند و این امر در کیفیت بازی های آنان کاملا مشهود بود.

جمشیدی یادآورشد: از تمامی دست اندرکاران به ویژه اداره ورزش و جوانان شهرستان رودسر، فرماندار، شهردار، نیروی انتظامی، هلال احمر و کمیته فوتبال ساحلی شهرستان و همه کسانی که در برگزاری این دوره از مسابقات تلاش کردند، قدردانی کرد.