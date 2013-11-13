حکم سنگین برای منتقد اصلی پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد تریبون، دادگاهی در مسکو اعلام کرد که روسیه می تواند حتی دست به مصادره اموال و دارایی‌ های الکسی ناوالنی سرشناس ترین منتقد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در ارتباط با اتهام اختلاس بزند، این درحالیست که اپوزیسیون در روسیه این اقدام را در راستای تلاش مقامات برای تهدید و ترساندن مخالفان می دانند.

بر اساس شکایت کمیته تحقیقات دولت فدرال در ماه گذشته الکسی ناوالنی و برادرش اولگ به اتهام دزدی و پولشویی به 10 سال حبس محکوم شده اند که هیچ زمانی برای اجرای این حکم اعلام نشده است.

از سوی دیگر دادگاهی در روسیه در پرونده ای جداگانه الکسی ناوالنی 37 ساله را به جرم دزدی در سپتامبر گذشته به پنج سال حبس محکوم کرده است، این درحالیست که منتقد پوتین اتهاماتش را با انگیزه سیاسی خوانده و در وبلاگش نوشته است: این اتهامات و حکم دادگاه که حتی بدون حضور من در دادگاه صادر شده، در راستای تلاش برای تخریب اپوزیسیون است.