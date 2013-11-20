حمایت سناتورهای آمریکا از مذاکرات هسته ای با ایران/تلاش برای توافق را دوبرابر می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، گروهی متشکل از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه آمریکا روز گذشته با ارسال نامه ای به "جان کری" از مذاکرات هسته ای با ایران حمایت کرده و از وزیر امور خاجه آمریکا خواستند که سبک کردن تحریم ها باید متناسب با کاهش فعالیت هسته ای ایران باشد.

در این نامه از مذاکره کنندگان آمریکایی خواسته شده برای رسیدن به توافق موقت با ایران تلاش کنند. توافقی که از این کشور بخواهد به همان اندازه که آمریکا و همپیمانان آن تلاش می کنند، تهران نیز به همان اندازه برای حل موضوع تلاش کند.

در این نامه که به امضای سناتورهای سرشناسی همچون "جان مک کین"، "چارلز شامر"، "لیندسی گراهام"، "رابرت منندز"، "باب کیسی"، و "سوزان کالینز" رسیده، از جان کری خواسته شده تا در مورد اقدامات همکاران خود در مذاکرات هسته ای با ایران چه در گذشته و چه در حال هوشیار باشد.

در این نامه البته سناتورها بار دیگر ادعاهایی علیه ایران مطرح کرده و به این نکته نیر اشاره شده که ایران خواستار محو اسرائیل از روی نقشه است.

در پایان این نامه ابراز امیدواری شده است که "امیدواریم که در چند هفته اینده آمریکا و متحدانش (ما و متحدانمان) تلاش ها برای رسیدن به توافق را دو برابر کنند. توافقی که موجب دور شدن ایران از مسیر دستیابی به تسلیحات هسته ای شود."

دور جدید مذاکرت هسته ای کشورهای 1+5 با ایران از امروز چهارشنبه در ژنو آغاز می شود. در همین رابطه طی 24 ساعت اخیر رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر انگلیس در تماس تلفنی با "حسن روحانی" رئیس جمهور ایران، بر لزوم پیشرف در این مذاکرات تاکید کرده اند.