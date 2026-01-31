صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (شنبه، ۱۱ بهمن) در ارتفاعات خراسان جنوبی ابرناکی و رگبار پراکنده رخ میدهد، همچنین در جنوب آذربایجان غربی، غرب کردستان و ارتفاعات واقع در شمال غرب، افزایش ابر، رگبار، برف و وزش باد انتظار میرود.
وی افزود: فردا یکشنبه (۱۲ بهمن) علاوه بر مناطق یاد شده، بارش در خراسان رضوی، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز ادامه دارد و روز دوشنبه نیز در شمال شرق کشور بارش پراکنده تداوم خواهد داشت.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی ادامه داد: از اواخر وقت دوشنبه و طی روز سهشنبه با ورود سامانه بارشی از غرب کشور، در شمال غرب، غرب، سواحل غربی دریای خزر، دامنه و ارتفاعات البرز در استانهای تهران، قزوین، البرز و سمنان و همچنین ارتفاعات زاگرس مرکزی، افزایش ابر و بارش باران و برف رخ خواهد داد.
به گفته ضیائیان؛ روز دوشنبه (۱۳ بهمن) در غالب مناطق کشور روند افزایش نسبی دما مورد انتظار است.
وی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۱۱ بهمن) کمی ابری تا نیمهابری همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید پیشبینی میشود و حداقل و حداکثر دمای تهران به ترتیب ۲ و ۱۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.
مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی چهار روز آینده آسمان در برخی مناطق کشور کمی ابری تا قسمتی ابری همراه با وزش باد خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش ابر و تشدید وزش باد همراه میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد برای استان تهران تصریح کرد: پیرو هشدار هواشناسی سطح زرد صادرشده، طی امروز در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در ارتفاعات، گاهی کولاک برف مورد انتظار است.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: تا بامداد دوشنبه در سطح استان، بهویژه در نیمه جنوبی، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و همچنین افزایش نسبی دما پیشبینی میشود، همچنین از روز سهشنبه (۱۳ بهمن) استان در دامنه فعالیت سامانه بارشی جدید قرار خواهد گرفت که پیامد آن افزایش ابر و وقوع بارش در مناطق مختلف خواهد بود.
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