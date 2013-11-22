مهاجرپذیری عامل کمبود آب در بانه/ احداث سد عباس آباد مشکلات کم آبی شهر را حل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منصوری پنجشنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان كردستان اظهار داشت: جمعیت بانه در سال 75 حدود 55 هزار نفر بود و این جمعیت در جال حاضر به 90 هزار نفر افزایش یافته و مسافران و گردشگران بسیاری نیز در طول سال به این منطقه سفر می کنند و همین مسئله باعث شده شهر بانه با کمبود آب و مشکل منابع آبی مواجه شود.

وی با بیان اینکه مشکل کمبود آب در شهرستان بانه یکی از بحث های مهم دولت طی چند سال اخیر بوده است، افزود: شهرستان بانه در دهه های 60 و 70 نیز با مشکل کم آبی مواجه بود اما در سال های اخیر به دنبال افزایش جمعیت این کمبود بیشتر خود را نشان داده است.

فرماندار بانه با اشاره به اینکه آب مورد نیاز مردم بانه از محل سد این شهرستان تامین می شود، ادامه داد: حجم این سد 4.2 میلیون مترمکعب است که به دلیل افزایش جمعیت و کمبود بارش، منابع آبی آن با کمبود مواجه شد و در ماه های اخیر با جیره بندی این مساله را مدیریت کردیم و مانع از تبدیل آن به بحران شدیم.

منصوری یادآور شد: خوشبختانه اکنون نیز به فصل بارش رسیده ایم و طی دو ماه اخیر نیز بارش های مناسبی در این منطقه صورت گرفته است که امیدواریم ذخیزه اب سد بانه افزایش یابد و مشکل کم آبی نیز تا حدودی برطرف شود.

وی در ادامه به تدابیر اتخاذ شده برای حل مشکل آب شرب بانه اشاره کرد و بیان کرد: انتقال آب از رودخانه سردشت، انتقال آب از سد چراغ ویس سقز و انتقال آب از سد عباس آباد به بانه در قالب طرح هایی مورد مطالعه قرار گرفت که در نهایت انتقال آب از سد عباس آباد به سد بانه مورد موافقت قرار گرفت.

فرماندار بانه با بیان اینکه با احداث این سد و انتقال آب آن به بانه مشکلات آب این شهر برطرف می شود، گفت: اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای احداث هر چه سریعتر احداث سد عباس آباد به منظور رفع مشکلات کم آبی شهرستان بانه ضروری است.

منصوری افزود: به دلیل کمبود اعتبار احداث این سد از برنامه زمانبندی شده عقب است و در حال حاضر میزان پیشرفت فیزیکی این سد تنها 22 درصد است.

وی اظهار داشت: امیدواریم مجموعه استانداری کردستان، شرکت آب منطقه ای و نمایندگان مجلس بتوانند اعتبارات مورد نیاز را برای احداث این سد جذب کنند تا مشکلات کم آبی بانه مرتفع شود.

فرماندار بانه یادآور شد: همزمان با عملیات احداث سد عباس آباد، خط انتقال آن نیز به بانه آغاز شده است که در حال حاضر یک سوم آن انجام شده و با تخصیص اعتبارات مورد نیاز در آينده نزديك به پایان می رسد.