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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۲۱

تاکید بارزانی بر اهمیت ثبات در سوریه

تاکید بارزانی بر اهمیت ثبات در سوریه

رئیس اقلیم کردستان عراق با اشاره به اهمیت ثبات در سوریه تاکید کرد که این ثبات باید به صورتی باشد که حقوق همه اقشار و گروه‌ها را تضمین و حفظ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق بر ضرورت مقابله با خطرات داعش از طریق تداوم نقش ائتلاف بین‌المللی مبارزه با آن تاکید کرد.

بارزانی اشاره کرد که داعش همچنان تهدیدی برای ثبات منطقه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت ثبات در سوریه تاکید کرد که این ثبات باید به صورتی باشد که حقوق همه اقشار و گروه‌ها را تضمین و حفظ کند.

رئیس اقلیم کردستان عراق همچنین بر ضرورت تداوم ماموریت‌های ائتلاف بین‌المللی تاکید کرد و حل مشکلات و تنش‌ها در منطقه از طریق صلح و گفتگو را ضروری دانست.

کد مطلب 6740666

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