مراسم تحلیف قضات جدیدالورود دستگاه قضا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تحلیف قضات جدیدالورود دستگاه قضایی در مسجد مقدس جمکران با حضور علی نظری؛ قائم مقام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، مهدی جوهری؛ رئیس امور آموزش قوه قضاییه، سیدمحمود حسینی اصل؛ رییس امور فرهنگی قوه قضاییه؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی؛ رئیس کل دادگستری استان قم و حجت الاسلام والمسلمین مصطفی قاسم زاده؛ مدیر آموزش قضایی قم برگزار شد.
علی نظری؛ قائم مقام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ضمن عرض خیرمقدم، با تبریک و تهنیت ایام ماه مبارک شعبان بویژه ولادت حضرت ولی عصر (عج) و ایام الله دهه فجر در ابتدای سخنان خود به انتقال آداب و تجربیات منصب قضا پرداخت و خطاب به قضات جدیدالورود عنوان کرد: همکاران دقیقاْ ۳۵ سال پیش در چنین مراسمی همچون امروز، من هم بعنوان قاضی ادای سوگند یاد کردم امروز که با مرور خاطرات به گذشته بر میگردم، متوجه میشوم که چقدر زود گذشت. عزیزان دنیا محل گذر است. در این مدت اندک باید با نفس اماره خود و شیطان مبارزه کنیم تا از لحاظ روحی و معنوی رشد کنیم؛ تا به سلامت از این محل گذر کنیم. مسیر قضاوت، مسیری خطیری است. شما این توفیق را بدست آوردهاید که برای این منصب الهی برگزیده شوید. قطعاْ حکمتی داشته است. برای اینکه به سلامت از مسیر عبور کنید، بایستی توشهای معنوی از همین ابتدا برای آغاز این مسیر خطیر بردارید.
وی بیان داشت: شیطان قسم خورده است تا با شگردهای مختلف انسان را اغوا و وسوسه میکند. گاهی با پوشاندن حق و باطل که مرز تشخیص آن سخت میکند. گاهی با زینت دادن راه و سخن باطل، انسان را از سخن حق دور میکند. گاهی نیز با ایجاد وسوسه فکری در وجود ما دغدغه ایجاد میکند تا در انجام کارهایمان مردد شویم و از زمان غافل شویم. به تناسب روحیات انسانها به تدریج و قدم به قدم وارد ورطه گناه میکند و قبح گناه را عادی جلوه میدهد. پس بایستی خیلی مراقب باشیم.
نظری گفت: ضمن تشکر از تمامی دستاندرکاران برگزاری این مراسم و تولیت مسجد جمکران که شرایطی را فراهم کردند تا این مراسم معنوی در این مکان مقدس برگزار شود، تقدیر و تشکر میکنم و موفقیت، سلامتی و سرافرازی تمامی شما عزیزان را از خداوند متعال خواستارم.
در ادامه این مراسم، مهدی جوهری؛ رئیس امور آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره گزارشی اجمالی از روند برگزاری این دوره و حضور کارآموزان قضایی طرح شهید آیتالله رازینی به عنوان قضات جدیدالورود گفت: این دوره، سومین دوره از دورههای کارآموزیهای قضایی سراسر کشور است که در قالب طرح «شهید آیتالله رازینی» و به نام این شهید والامقام، در استان قم برگزار میشود.
جوهری افزود: هدف از برگزاری این دورهها، علاوه بر آموزشهای علمی ـ تخصصی، تقویت بُعد فرهنگی و اعتقادی قضات است.
رئیس امور آموزش قوه قضاییه عنوان کرد: در راستای اجرای منویات و سیاستهای معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره فرهنگی و تکمیلی کارآموزان قضایی پیش از تحلیف با هدف اجرای فعالیتهای فرهنگی به منظور نهادینه کردن فرهنگ سازمانی و ارتقای تجارب سازمانی و اخلاق حرفهای، تقویت توان علمی و آمادگی عملی کارآموزان برای آغاز مسئولیتهای قضایی طراحی و اجرا میشود.
وی با اشاره به اهمیت این مرحله پیش از تحلیف در فرآیند تربیت قضات، افزود: در دوره باز آموزی، برنامههای آموزشی _ فرهنگی متناسب با نیازهای واقعی محیطهای قضایی بصورت تخصصی پیشبینی شده و اساتید مجرب به تبیین آداب قضایی، انتقال تجربیات بر مبنای فرهنگ سازمانی و آخرین تحولات حقوقی، آیین دادرسی و الزامات رفتاری و حرفهای قضات میپردازند.
رئیس امور آموزش قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: با همکاری و مشارکت امور فرهنگی قوه قضاییه در کنار مرور ۴ عنوان اصلی آموزشهای علمی و کاربردی بر اساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه اعم از انشاء رای، مدیریت پروندههای قضایی، انشاء رای، فنون بازجویی و دستور نویسی، برنامههای فرهنگی با مباحث اخلاق حرفهای و مباحث قرآن و عترت و تعالی خانواده و فرهنگ سازمانی با رویکرد تقویت بنیه معنوی، مسئولیتپذیری و التزام به ارزشهای اسلامی، انقلابی و معنوی برای کارآموزان تدارک دیده شده است.
رئیس امور آموزش قوه قضاییه، به قضات جدیدالورود توصیه کرد: با ابزارهای نوین آشنا باشید. از بدو خدمت دانش خود را بروز کنید و مطالعات خود را صرفاْ محدود به یک موضوع خاص نکنید و دامنه مطالعات خود را در تمامی زمینههای حقوقی و بین رشتهای افزایش دهید. باید آگاه و هوشیار باشید.
در مواجهه با موضوعات متنوع به سرعت به ماهیت موضوع، قانون حاکم و صدور دستور مناسب به ضابطان مسلط باشید. یک بخش عمده رفع اطاله دادرسی در قوه قضاییه با افزایش حیطه دانش حقوقی شما عزیزان برطرف میشود. با تفریحات سالم برنامه زندگی خود را مدیریت کنید و به کانون گرم خانواده همانطور که ریاست معزز قوه قضاییه بارها فرمودند توجه کنید و زندگی تان را محدود به کار نکنید بلکه برای خانواده تان وقت بگذارید. قاضی زمانی میدرخشد که خانواده همراه او باشد.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری این دورهها نقش مؤثری در افزایش کیفیت عملکرد قضات آینده، ارتقای اعتماد عمومی و آمادگی همهجانبه کارآموزان برای ادای سوگند قضایی خواهد داشت و تلاش شده است این فرآیند با رویکردی جامع، هدفمند و مسئلهمحور اجرا شود.
حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی؛ رییس کل دادگستری استان قم نیز در این مراسم با آرزوی موفقیت برای تمامی قضات جدیدالورود، عنوان کرد: هر آنچه داریم از برکت انقلاب اسلامی داریم و باید قدردان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم. در راه قضاوت بایستی در مسیر درست قدم بردارید. بی پروا نباشید و خدا ترس باشید. یک لغزش ممکن است شما را به بیراهه ببرد؛ لذا برای در امان بودن به معنویت روحی نیاز دارید. هر چقدر کار سنگین شود خودسازی معنوی پشتوانه شما را قوی میکند تا با آرامش و آسایش به وظایف تان رسیدگی کنید.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی گفت: از رویکرد معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در برگزاری مراسم مقدس تحلیف شهر مقدس قم قدردانی میکنم. این اقدام بعنوان توشهای معنوی، در پیش برد ماموریتهای قضات جدیدالورود، بسیار مهم و موثر است.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اهمیت منصب قضا در بیانات امام خمینی (ره) عنوان کرد: منصب قضاوت آنقدر برای امام خمینی (ره) مهم بود که در وصیت نامه خود بدان اشاره کرده و فرموده بودند: «از مهمات امور مسئله قضاوت است که سر و کار آن با جان و مال و ناموس مردم است.»
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه عدالت مایه زندگی است، به حدیثی از امام موسی کاظم (ع) اشاره و خاطرنشان کرد: در روایتی از امام موسی کاظم (ع) آمده است که زنده کردن زمین با نزول باران نیست بلکه خدای عزوجل مردانی را بر میانگیزد که عدالت را احیاء نمایند و با احیاء عدالت و اقامه حدود زمین را زنده میسازند چرا که اقامه حدود در روی زمین از چهل روز باریدن باران پر سودتر است.
نظر شما