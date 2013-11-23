تخریب حمام میرزا یوسف به بهانه تجمع اوباش/ شهردار بابل تبرئه نشده است

محمد دهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اساسا برای اینکه یک اثر به عنوان آثار ملی ثبت شود باید سلسله مراتب خاصی را طی کرده و میراث فرهنگی نیز طی مکاتباتی آثار ملی را به فرمانداران و شهرداران یک استان معرفی می کند.

دهستانی افزود: شهرداری بابل در حالی این مکان را به عنوان محل تجمع اراذل و اوباش معرفی می کند که نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی بابل حتی یک مورد شکایت پیرامون تجمع معتادان و اراذل و اوباش دریافت نکرده اند. دهستانی با طرح این سئوال از شهردار بابل که" آیا شهرداری بابل همه مکان هایی که محل تجمع معتادان و اراذل و اوباش باشد را تخریب می کند"، بیان داشت: پارسامهر شهردار وقت با بازدید از حمام میرزایوسف پیشنهاد تغییرکاربری و ایجاد سفره خانه سنتی را مطرح کرده بود که با انتخاب سرمایه گذار مقرر شد این کار عملیاتی شود اما با توجه به اینکه مالک این بنای تاریخی در دسترس نبوده نتوانستیم این موضوع را به سرانجام برسانیم. رئیس میراث فرهنگی و گردشگری بابل در خصوص تبرئه شهرداربابل در شعبه 107 دادگاه جزایی ساری اذعان داشت: پرونده مطروحه در شعبه 107 دادگاه جزایی ساری به شماره 9109981112800115به شماره بایگانی 910620 مربوط به تجاوز شهرداری به حریم موزه بابل بوده که حکم تبرئه شهردار صادر اما با اعتراص میراث فرهنگی این پرونده مجددا جریان گرفت. نقض احکام قضایی درباره حمام میرزا یوسف دهستانی با اشاره به اینکه احکام قضایی درمورد حمام میرزایوسف 9 بار از سوی شهردار بابل نقض شده است، بیان داشت: در جریان تخریب حمام میرزا یوسف کتیبه تاریخی این حمام نیزبه سرقت رفته است. وی با اشاره به اینکه جنایت های زیادی از سوی شهرداری بابل در خصوص تخریب آثار باستانی این شهر انجام شده است،تصریح کرد: با وجود فشارهای زیادی که بابت درج این خبر به بنده تحمیل شده اما بنده به عنوان یک سرباز کوچک حامی میراث فرهنگی از استاندار مازندران، فرماندار و دستگاه قضایی شهرستان بابل انتظار دارم با قاطعیت با مخربان میراث فرهنگی بابل برخورد کنند. دهستانی درواکنش به تکذبیه شهرداری بابل درخصوص صدور حکم بازداشت شهردار بابل خاطرنشان کرد: شهردار و دو پرسنل شهرداری بابل به قید ضمانت و با وثیقه آزاد هستند. وی تصریح کرد: برای روشن شدن افکار عمومی در خصوص جنایت های انجام شده در مورد آثار میراث فرهنگی بابل آمادگی دارم تصاویر، فیلم واحکام منع توقف تخریب حمام میرزایوسف، ساختمان شورای شهر و پل تاریخی محمد حسن خان را به همراه مکاتباتی که با فرماندار و شهردار بابلدر این موارد داشتم در اختیاررسانه ها قرار دهم.

دهستانی بیان داشت: تحت هیچ عنوان وهیچ فشاری ازموضع خود برای حفظ و نگهداری آثار باستانی و ملی بابل که یادگارو میراث گذشتگان ماست عقب نشینی نخواهم کرد.

رئیس میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری بابل با بیان اینکه بعد از درج خبر فشارهای زیادی برمن وارد شده است،گفت: به هیچ عنوان خبرحکم بازداشت شهردار بابل را تکذیب نمی کنم.

به گزارش مهر، پیش از این در پی درج خبری به نقل از رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بابل مبنی براینکه به دلیل تخریب حمام میرزایوسف حکم بازداشت شهردار و دو تن از پرسنل شهرداری بابل صادر شده واکنش های شدیدی از سوی مسئولان شهرستان بابل نسبت به درج این خبرصورت گرفته است.

روابط عمومی شهرداری بابل درحالی خبر رئیس میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری این شهر را تکذیب کرده که این جوابیه با اما و اگرهای زیادی بعد از گفتگو با رئیس میراث فرهنگی و گردشگری بابل همراه بوده است.

حمام میرزا یوسف مالک حقیقی داشت

درجوابیه مسئول روابط عمومی شهرداری بابل آمده است: حمام میرزایوسف دارای مالک حقیقی به نام صدیقه گرجی بوده ولی سال ها به صورت متروکه رها و به محل مساعدی برای تجمع اراذل واوباش ،معتادان وحیوانات موذی تبدیل شده بود.

حبیب حیدرنیا افزود: بنا به درخواست اهالی وشخص مالک به تاریخ 27/1/90وبه شماره ثبت 1938شهرداری بابل مبنی بررسیدگی به وضعیت این مکان وتبدیل احسن کردن کاربری آن به عنوان پارکینگ عمومی، موضوع طی نامه ای به شماره 31130/25مورخ 29/9/90به شورای اسلامی شهر بابل منعکس وطی بند3صورت جلسه شماره 2373مورخ 30/9/90آن شورا به تصویب رسید.

وی بیان داشت: به استناد بند14ماده 55 قانون شهرداری ها رفع خطر از بناها ودیوارهای شکسته وخطرناک واقع درمعابرعمومی وکوچه ها واماکن عمومی ودالان های عمومی وخصوصی درزمره وظایف ذاتی شهرداری هاست.

حیدرنیا تصریح کرد: همچنین با توجه به درخواست اهالی وکسبه منطقه وشخص مالک وبا حضورآنان اقدام به جمع آوری دیوارموصوف نموده وپس از پاکسازی محل،رفع خطرشده است.

مسئول روابط عمومی شهرداری بابل اذعان داشت: هیچگونه تابلو یا اماره دیگر منصوبه درمحل حمام میرزایوسف دال برتاریخی بودن آن اثروجود نداشته است.

حیدرنیا افزود: همچنین خبر دستور بازداشت شهردار بابل کاملا کذب بوده و فرهادعسکری کلیه توضیحات ومستندات قانونی (مصوبات شماره 5360/3/8623 مورخه 23/3/91فرماندار شهرستان بابل)رابه شعبه 107دادگاه جزایی شهرستان ساری تقدیم و ازکلیه اتهامات مطروحه تبرئه شده است.

وی بیان داشت:همچنین هیچ گونه حکم بازداشتی برای شخص شهردار بابل صادرنشده است و موضوع نشر اکاذیب مطروحه در سایت های خبری از طریق واحدهای حقوقی وروابط عمومی شهرداری بابل درحال پیگیری است.

جوابیه روابط عمومی شهرداری بابل با واکنش جدی رئیس میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری بابل همراه بوده به طوری که دهستانی کلیه مطالب مطروحه از سوی شهرداری بابل را نقض کرده است.