وزیر خارجه چین وارد هتل محل مذاکرات شد/تکمیل تیم وزرای خارجه 1+5 در ژنو

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، وانگ ایی وزیر امور خارجه چین دقایقی پیش وارد هتل محل مذاکرات ایران و 1+5 شد. با ورود وزیر امور خارجه چین، جمع وزرای امور خارجه در سومین دور مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو تکمیل شد.

در مذاکرات ژنو 2 نیز همه وزرای امور خارجه برای شرکت در مذاکرات به ژنو آمدند و تنها وزیر امور خارجه چین بود که در این مذاکرات شرکت نکرد.

در این دور از مذاکرات نیز وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان امروز وارد محل مذاکرات شدند، وزیر امور خارجه روسیه نیز دیروز وارد شد.

گفته می شود طرفین به توافق نزدیک شده اند اما هنوز موارد اختلافی وجود دارد.