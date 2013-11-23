وزیر خارجه چین وارد هتل محل مذاکرات شد/تکمیل تیم وزرای خارجه 1+5 در ژنو

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، وانگ ایی وزیر امور خارجه چین دقایقی پیش وارد هتل محل مذاکرات ایران و 1+5 شد. با ورود وزیر امور خارجه چین، جمع وزرای امور خارجه در سومین دور مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو تکمیل شد.
در مذاکرات ژنو 2 نیز همه وزرای امور خارجه برای شرکت در مذاکرات به ژنو آمدند و تنها وزیر امور خارجه چین بود که در این مذاکرات شرکت نکرد.
در این دور از مذاکرات نیز وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان امروز وارد محل مذاکرات شدند، وزیر امور خارجه روسیه نیز دیروز وارد شد.
گفته می شود طرفین به توافق نزدیک شده اند اما هنوز موارد اختلافی وجود دارد.
