به گزارش خبرنگار مهر حدود یک سال است که از بهره برداری مسکن مهر دامغان می گذرد. این پروژه به منظور برطرف کردن مشکلات اقشار ضعیف شهرستان دامغان طراحی و اجرا شد، اما علاوه بر اینکه کامل نشدن زیرساخت های ضروری از جمله آب و گاز معضلات فراوانی برای ساکنان این پروژه ایجاد کرده، اجرای ناقص این طرح هم مشکلاتی را برای شهروندان دامغانی به وجود آورده است.

رهاسازی فاضلاب مسکن مهر در جنوب شهر دامغان از جمله این مشکلات است که ادامه آن موجب ایجاد بحران در منطقه می شود و مسئولان باید هرچه سریع تر برای حل این معضل اقدام کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره آب و فاضلاب شهری این مورد را تائید می کند که فاضلاب مسکن مهر در منطقه کشتارگاه دام شهرداری محدوده ریل راه آهن و در یک محیطی طبیعی رها شده است.

مسلم عراقی یادآور شد: این موضوع با توجه به عدم کاهش آلایندگی و نفوذ فاضلاب به اعماق زمین از طریق ایجاد برکه و خطرات ناشی از آن که باعث آلودگی آب های زیرزمینی و مرگ و میر پرندگان مهاجر در محل شده، در حال پیگیری است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان اضافه کرد: با پیگیری های انجام شده در مهرماه گذشته و صدور اخطاریه زیست محیطی با تعیین مهلت 15 روز موضوع آلودگی در این محل مرتفع و فاضلاب به ادامه سیستم لوله گذاری تصفیه خانه وصل شد.

عراقی افزود: با توجه به رهاسازی فاضلاب مسکن مهر شهر دامغان و به علت عدم اتمام پروژه تصفیه خانه مجددا فاضلاب در محیط طبیعی اطراف تصفیه خانه رهاسازی شده که خطرات ناشی از این رهاسازی همچنان به قوت خود باقی است

وی افزود: این در حالی است که در نزدیکی این محل دو رشته قنات طبیعی و یک حلقه چاه آب شرب وجود دارد.

وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست کشور در راستای نقش حاکمیتی و نظارت بر فرآیند پیگیری موضوع تا حصول نتیجه قطعی از طریق نهادهای ذیربط پیگیری خواهد کرد و در صورت عدم رعایت مسائل زیست محیطی و مرتفع نشدن این معضل حیاتی پرونده ای تشکیل و مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دامغان ارسال و گزارش خواهد شد.

معضل رهاسازی فاضلاب مسکن مهر دامغان برطرف خواهد شد

مدیر آب و فاضلاب شهری دامغان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: برطرف شدن موضوع رهاسازی فاضلاب مسکن مهر دغدغه مسئولان و شهروندان است که با اخذ مجوزهای لازم موضوع را به زودی برطرف خواهیم کرد.

اسماعیل یزدان فرید اظهار داشت: برای انجام امور ارضی در برطرف کردن رهاسازی فاضلاب مسکن مهر دامغان که زیر پل راه آهن بوده مجوزهای لازم از اداره کل راه آهن شمال شرق اخذ شد که کار حفاری ارتباط ارضی برقرار شده است.

وی یاد آور شد: یکی از اقدامات اساسی در جهت حل این موضوع هدایت فاضلاب به گودالی تحت عنوان برکه اول بوده که در فاضلاب به برکه ALI معروف است تا تعمیرات لازم انجام گیرد.

مدیر آب و فاضلاب شهری دامغان اضافه کرد: پیمانکار این پروژه نیز مشخص شده و راهکارهای لازم نیز از سوی آب و فاضلاب شهری به وی ارائه شد تا طی هفته جاری ملاک عمل قرار گیرد و موضوع اجرایی شود.

2000 اشتراک آب به مسکن مهر دامغان واگذار شد

یزدان فرید از واگذاری دو هزار انشعاب آب به مسکن مهر دامغان خبر داد و افزود: برای واگذاری این انشعابات برابر درخواست های ارائه شده همه خطوط و شبکه فاضلاب انجام شده است و هیچ گونه مشکلی در این راستا وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه آب مسکن مهر دامغان از سد شهید شاهچراغی و چاه های آب بالادست سد تامین می شود، گفت: برای هر واحد اشتراکی که معمولا بین 750 لیتر مخزن در نظر بگیریم برای تامین آب واحدهای مسکن مهر نگرانی وجود ندارد و تمام تعهدات لازم پیش بینی شده است.

مسکن و شهرسازی متولی تامین آب و رهاسازی فاضلاب مسکن مهر دامغان نیست

سرپرست اداره مسکن و شهرسازی دامغان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسکن و شهرسازی بر اساس تفاهم نامه فقط متولی ساخت مسکن برای شهروندان فاقد مسکن است و بحث تامین آب یا اینکه فاضلاب آن چرا امروز به این وضعیت تبدیل شده را باید نهادها و ادارات مربوطه پاسخگو باشند.

ابوالحسن ناصریان اضافه کرد: اجرای طرح فاضلاب مشاوره جداگانه داشته و مسئول تامین آب و علت رهاسازی فاضلاب مسکن مهر به مدیریت آب و فاضلاب شهری دامغان ارتباط دارد و آنان باید پاسخگو باشند و از حیطه پاسخگویی ما خارج ا ست.

وی تصریح کرد: در مسکن مهر دامغان یک هزار و 416 واحد سنتی ساز، یک هزار و 469 واحد صنعتی ساز، 300 واحد در قالب قرارداد پنج ساله، 105 واحد در قالب گروه های خودساز احداث شده است.

ناصریان اضافه کرد: 476 واحد از سوی شرکت تهران قومس، 112 واحد از سوی شرکت قرب کویر و 164 واحد دیگر نیز از سوی خیرین مسکن ساز در سایت مسکن مهر دامغان در حال ساخت است که این پروژه ها از 40 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

20 شرکت تعاونی کار ساخت و تحویل مسکن مهر را بر عهده دارند

سرپرست اداره مسکن و شهرسازی دامغان افزود: در سایت مسکن مهر دامغان دو مسجد و دو مدرسه پیش بینی شده که پس از واگذاری زمین از سوی اداره مسکن و شهرسازی این پروژه ها نیز در حال ساخت بوده و پروژه مدرسه سازی آن در حال اتمام است.

ناصریان یادآور شد: قطعه زمین های لازم برای ایجاد حداقل 50 واحد تجاری از جمله احداث دو باب نانوایی در سایت مسکن مهر نیز از سوی این اداره واگذار شده است.

وی اظهار داشت: 20 شرکت تعاونی مسکن ساز کار ساخت و تحویل مسکن مهر را به متقاضیان مسکن بر عهده دارند که ادارات کل مسکن وشهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان و بالطبع ادارات شهرستان نیز بر کار این شرکت ها در نحوه ساخت و تحویل به متقاضیان نظارت و اشرافیت دارند.

وی در خاتمه گفت: کار آسفالت و فضای سبز نیز با شهرداری دامغان است که این موضوع نیز طی تفاهم نامه استانی به شهرداری ها واگذار شده بود.