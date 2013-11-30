محمود اسعدی، محقق و مدير عالی موزه و سرای چهرههای ماندگار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتابی را درباره 5 شخصیت فرهنگی بینالمللی آماده میکنم که 100 سال عمر کردهاند. کتاب مذکور در واقع شامل 5 مصاحبه با 5 چهره مورد نظر است.
وی افزود: این مصاحبهها را طی سالهای دور و اخیر انجام دادهام. چهرههایی که با آنها مصاحبه کردهام، عبارتند از: پروفسور فضلالله رضا، محمدحسن گنجی چهره مطرح حوزه علم جغرافیا که 101 سال عمر کرد، محمدعلی جمالزاده که در 106 سالگی درگذشت، روژه گارودی که البته هنوز به 100 سالگی نرسیده و در محدوده این سن قرار دارد و در نهایت ژان گیتون فیلسوف مطرح فرانسوی.
این محقق در ادامه گفت: درباره عنوان کتاب هنوز به قطعیت نرسیدهام و نام آن یا «راز 5 قرن ماندگاری» و یا «راز 500 سال ماندگاری» خواهد بود. اشاره به 5 قرن یا 500 سال هم همانطور که مشخص است، به مجموع سن 5 چهره مورد نظر برمیگردد.
اسعدی گفت: در حال حاضر مشغول ویرایش و آمادهسازی کتاب هستم تا آن را به یک ناشر تحویل بدهم. این کتاب حجمی حدود 220 صفحه خواهد داشت.
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