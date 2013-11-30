پل طبقاتی صدر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پل طبقاتی صدر با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ محمد باقر قالیباف شهردار تهران،سردار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ، اعضای شورای اسلامی شهر تهران، تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از مسئولانلشکری و کشوری افتتاح شد.

در حاشیه مراسم افتتاح پل صدر، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در رابطه با عملکرد شهرداری تهران اظهارکرد: این پل به طول 11 کیلومتر با اتصال شرق به غرب و غرب به شرق می تواند نقش بسیاری مهمی در کاهش آلودگی هوای تهران ایفا کند .

حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی اظهارکرد: انصافا باید بگویم پل صدر یکی از بزرگترین ابتکارات و افتخارات در طور تاریخ بلدیه شهر تهران است و یکی از دلایل این افتخار ساختن این پل توسط جوانان ایرانی است که بدون کمک گرفتن از نیروی فنی خارجی موفق به ساخت این افتخارملی شدند .

زیباسازی در تمام طول مسیر صدر صورت گرفته است

معاون خدمات شهری شهرداری تهران نیز در حاشیه افتتاح پل صدر با اعلام اینکه طی دوسال گذشته اقدامات گسترده ای برای پاکیزه نگه داشتن محوطه صدر صورت گرفته است، گفت: هرآنچه در توان داشتیم در راستای زیباسازی و اقدامات موثر شهرسازی در این محدوده صورت دادیم.

مجتبی عبداللهی با اعلام اینکه تمام مسیر پایینی صدر بازسازی و زیباسازی شده است، اظهار کرد: در راستای خواسته های مردم و براورده کردن نیاز شهروندان به لحاظ زیباسازی و بهینه سازی منظر شهری در این مسیر تمام اقدامات صورت گرفته است.

وی گفت: امیدواریم با راه اندازی صدر گره بزرگ ترافیکی شهر تهران حل شود .