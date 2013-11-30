  1. جامعه
  2. شهری
۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا:

کسی نمی تواند از نظر فنی ایرادی به پروژه شهیدصدر بگیرد

کسی نمی تواند از نظر فنی ایرادی به پروژه شهیدصدر بگیرد

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با بیان اینکه هرزمان پروژه ای ساخته می شود، ناامیدی بزرگی برای دشمنان ما به وجود می آید، گفت: پروژه بزرگراه طبقاتی شهیدصدر پروژه ای بی نظیر است که کسی نمی تواند از نظر فنی ایرادی به آن وارد کند.

به گزارش خبرنگارمهر، عبادالله عبداللهی  صبح شنبه در مراسم بهره برداری از پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر اظهارداشت: تشکر ویژه از کسانی دارم که در این پروژه تقبل زحمت کردند و پروژه عظیم صدر به دست توانای آنها ساخته شد.

وی با بیان اینکه پروژه شهیدصدر از پیچیده ترین پروژه های عمرانی کشور است، افزود: تجهیز، طراحی و ساخت این پروژه همه به دست عوامل داخلی انجام شد و باید خسته نباشید ویژه خدمت همه عزیزان و شهردار محترم تهران و معاونان ایشان که برنامه زمانبندی را کنترل و این پروژه عظیم را در کوتاه ترین زمان به ثمر رساندند، عرض کنم .

عبداللهی اضافه کرد: قرارگاه خاتم الانبیا با توجه به توان و ظرفیت خوبی که داشت امروز این افتخار را دارد که بزرگترین پروژه های کشور را اجرا کند.

وی با بیان اینکه قرارگاه خاتم الانبیا در بخشهای های مختلف از جمله ساخت پالایشگاه ، سدسازی ، ریل سازی، راه سازی و ساخت کارخانه های معدنی فعالیت می کند، تصریح کرد: این افتخار را داریم که پیچیده ترین پروژه های ابنیه ساختمانی، پالایشگاه ها، 30 کیلومتر ساخت پل در تهران و... از دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است.

عبداللهی با اشاره به اینکه امروز در پروژههای بزرگ دستاوردهای بزرگی ایجاد شده است، گفت: امروز پروژه صدر یکی از بزرگترین پروژه هایی است که تفاوت ویژه ای با سایر پروژه ها دارد.

به گفته وی پروژه های برون شهری با معارضان کمتری روبرو هستند و در اجرا مشکل کمتری دارند اما به طور مثال در پروژه صدر 72 دکل با آن عظمت جابه جا شد که اگر مشکلی پیش می آمد خیابان بسته می شد.

 

کد مطلب 2185485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها