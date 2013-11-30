کسی نمی تواند از نظر فنی ایرادی به پروژه شهیدصدر بگیرد

به گزارش خبرنگارمهر، عبادالله عبداللهی صبح شنبه در مراسم بهره برداری از پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر اظهارداشت: تشکر ویژه از کسانی دارم که در این پروژه تقبل زحمت کردند و پروژه عظیم صدر به دست توانای آنها ساخته شد.

وی با بیان اینکه پروژه شهیدصدر از پیچیده ترین پروژه های عمرانی کشور است، افزود: تجهیز، طراحی و ساخت این پروژه همه به دست عوامل داخلی انجام شد و باید خسته نباشید ویژه خدمت همه عزیزان و شهردار محترم تهران و معاونان ایشان که برنامه زمانبندی را کنترل و این پروژه عظیم را در کوتاه ترین زمان به ثمر رساندند، عرض کنم .

عبداللهی اضافه کرد: قرارگاه خاتم الانبیا با توجه به توان و ظرفیت خوبی که داشت امروز این افتخار را دارد که بزرگترین پروژه های کشور را اجرا کند.

وی با بیان اینکه قرارگاه خاتم الانبیا در بخشهای های مختلف از جمله ساخت پالایشگاه ، سدسازی ، ریل سازی، راه سازی و ساخت کارخانه های معدنی فعالیت می کند، تصریح کرد: این افتخار را داریم که پیچیده ترین پروژه های ابنیه ساختمانی، پالایشگاه ها، 30 کیلومتر ساخت پل در تهران و... از دستاوردهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است.

عبداللهی با اشاره به اینکه امروز در پروژههای بزرگ دستاوردهای بزرگی ایجاد شده است، گفت: امروز پروژه صدر یکی از بزرگترین پروژه هایی است که تفاوت ویژه ای با سایر پروژه ها دارد.

به گفته وی پروژه های برون شهری با معارضان کمتری روبرو هستند و در اجرا مشکل کمتری دارند اما به طور مثال در پروژه صدر 72 دکل با آن عظمت جابه جا شد که اگر مشکلی پیش می آمد خیابان بسته می شد.