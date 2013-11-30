اشکالات جزئی پروژه صدر زودتر برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر ،محسن سرخو در حاشیه افتتاح پروژه صدر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پل صدر بالاخره با فراز و نشیبهای بسیار در حال افتتاح شدن است، اظهار کرد: مردم سختیهای زیادی کشیدند که امیدواریم با افتتاح این پل آرامش به ساکنین منطقه بازگردد.
وی ادامه داد: امیدوارم اشکالات جزئی این پروژه برطرف شود و شهرداری تهران نیز تمهیدات لازم را برای تراز منفی صفر صدر انجام دهد تا شاهد برطرف شدن ترافیک سنگین محدوده صدر باشیم.
عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه مهمتر از افتتاح این پروژهها باید حمل و نقل عمومی در شهر تهران گسترش یابد، گفت: هر بزرگراهی که ساخته و به بهرهبرداری میرسد به نوعی دعوت مردم به سمت تردد در بزرگراههاست که این، ناخواسته آلودگی صوتی و هوا را فراهم میکند.
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