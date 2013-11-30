دو طبقه شدن بزرگراه بعثت/ عمر مفید بزرگراه صدر 100 سال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف پیش از ظهر شنبه پس از افتتاح پروژه صدر توسط رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران آمد و با بیان اینکه این پروژه به مدت ۲۶ ماه با تلاش شبانه‌روزی همکارانم در بخش‌های مختلف و تحمل سختی مردم به بار نشسته است اظهار کرد: پروژه صدر در بخش کیفیت و طراحی قابل عرضه در بین‌الملل است. از این رو به همه مردم تهران و مسئولان این پروژه را تبریک می‌گویم.

وی از مردم تهران که تحمل رنج و زحمت را در پروژه صدر داشتند عذرخواهی کرد و گفت: با عنوان شهردار خوشحالم که پروژه افتتاح شده است اما آلودگی هوا باعث صدمه زدن به سلامت مردم شهر تهران شده است و از این باب از آن‌ها عذرخواهی می‌کنم با اینکه متولی اصلی این موضوع شهرداری تهران نیست.

شهردار تهران ریشه این معضل را در ساختار غلط و مدیریت غلط دانست و تأکید کرد: کارهای بزرگی همچون صدر در شهر تهران به کام مردم تهران به دلیل آلودگی هوا تلخ می‌شود امیدوارم با همکاری شجاعانه و تصمیم‌گیری درست بین دولت، مسئولان در بخش‌های مختلف مردم و شهرداری تهران شاهد حل این معضل باشیم.

قالیباف در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه منابع مالی شهرداری تهران که در سنوات گذشته به آن‌ها تعلق نمی‌گرفت آیا در این دولت محقق می‌شود ادامه داد: ما اجرای قانون را می‌خواهیم بودجه مصوب مجلس برای متروی تهران بیش از ۲ سال است که به آن تعلق نگرفته است و امیدواریم در این دولت محقق شود. مقدمات کار فراهم شده و شاهد بازگشایی LC از کشور چین باشیم. قطعاً مشکل آلودگی هوا با توسعه حمل و نقل عمومی و مترو کاهش می‌یابد اما مادامی که ساختار غلط تصمیم‌گیری وجود داشته باشد و اراده جدی نسبت به نجات سلامت مردم نباشد این موضوع قابل حل نیست.

وی درباره تأثیر تحریم‌ها در روند پروژه صدر نیز گفت: اگر امروز شاهد بازگشایی پل صدر با تأخیر ۶ ماهه هستیم به دلیل تحریم‌ها بوده‌ است. اما خوشبختانه با تلاش مهندسین ایرانی که میانگین سنی آن ۳۰ سال است توانستیم تجربه خوبی را کسب کنیم تا بسیاری از ابزار مورد نیاز را از جمله دیواره‌های صوتی و چگونگی انتقال دکل برق را در کشور بومی کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه تحریم با توجه به رفتارهای سیاسی و بین‌المللی توانستیم با تکیه بر مردم و تبدیل به اقتصاد مقاومتی راه‌حل اساسی را دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه عمر مفید پل صدر یکصد سال خواهد بود گفت: در صورتی نگهداری مناسب طول عمر پل صدر بیش از این خواهد بود.

شهردار تهران درباره دو طبقه کردن بزرگراه همت نیز گفت: فعلاً بررسی مطالعاتی پروژه همت در دست کار است اما اولویت با بزرگراه بعثت، ترمینال جنوب به خاطر تقاطع‌های زیادی که دارد است.

هر پروژه ای که در کشور افتتاح می شود دشمن را ناامید تر می کند

سردار عبادالله عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء نیز در این مراسم با بیان اینکه هرگاه پروژه ای در کشور افتتاح می شود یک ناامیدی برای دشمنان ما رقم می خورد گفت: اگر بتوانیم شغل در مملکتمان ایجاد کرده و سازندگی را رونق دهیم قطعا از فساد ، اعتیاد و بیکاری جلوگیری کرده و از دشمنانمان بی نیاز خواهیم شد.

عبداللهی افزود: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که در دوران دفاع مقدس مرکز حمایت و کنترل عملیات در غرب و جنوب کشور بود و دکتر قالیباف نیز در دوران دفاع مقدس و در عرصه سازندگی و در آن زمان حضور داشت اکنون این قرارگاه با توجه به توان و ظرفیت بسیار خوب خود در بزرگترین پروژه های کشور حضور دارد و تلاش می کند .

وی با اشاره به اینکه این قرارگاه در پروژه هایی نظیر ساخت پالایشگاه ها ، شبکه زیر ساخت ریلی و بناهای پیچیده و عظیم در کشور حضور دارد گفت : در دوران دفاع مقدس بهترین نیروهای بسیج با قرارگاه همکاری می کردند و اکنون بهترین جوانان و متخصصان این کشور با قرارگاه همکاری دارند و دستاوردهای بزرگی حاصل می شود .

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تاکید بر این که پروژه بزرگراه طبقاتی صدر با سایر پروژه ها متمایز است گفت : در جریان این پروژه ترافیک عبوری همچنان فعال بود و در طول 26 ماه ترافیک مسدود نشد و با وجود تراکم جمعیت عبوری کار به خوبی پیش رفت .

وی با اشاره به احداث شش کیلومتر تونل تاسیساتی انتقال کابل های فشار قوی برق که در طول اجرای پروژه انجام شد و همچنین اجرای 44 کیلومتر شمع برای احداث این پروژه که در بهترین زمان و بابهترین کیفیت اجرا شد ، اظهار کرد : این اقدامات به دست توانای عزیزان و جوانان ساخته شد و اگر ما توکل بر خدا و توانمان داشته باشیم به طور قطع خداوند همراه ماست و هرچه اراده کنیم می توانیم بسازیم .

عبداللهی با اشاره به اینکه در گذشته اجازه ورود ما را در کوچکترین پروژه ها نمی دادند اما امروز طراحی و اجرای پروژه ها به دست توانای جوانان کشورمان انجام می شود اظهار کرد : هرگاه پروژه ای در کشور افتتاح می شود یک ناامیدی برای دشمنان ما رقم می خورد و اگر توانستیم شغل در مملکتمان ایجاد کرده و سازندگی را رونق دهیم قطعا از فساد و اعتیاد و بیکاری جلوگیری کرده و از دشمنانمان بی نیاز خواهیم شد.

سردار عبداللهی در ادامه خاطر نشان کرد: جا دارد از دکتر قالیباف و تیم ارزشمند وی که توانست تمام مشکلات تهران را با ابتکار حل کند تشکر کنیم ؛ جمعیت تهران به اندازه یک کشور است و ان شاء الله بتوانیم با ایجاد معابر وکریدورهای مختلف ترافیکی این مشکلات را حل کنیم .

وی با اشاره به برخی بی انصافی ها تصریح کرد : گاهی اوقات بی انصافی شده و نظراتی ابراز می شود که به خدا قسم اینها گناه و دور ازانصاف است ؛ چرا خوبی ها را نمی بینیم گاهی عظمت جابه جایی کوه را ندیده و تنها ریگی که از آن به زمین می افتد را می بینیم .

عبداللهی خاطر نشان کرد : پیش از این ما غبطه می خوردیم که در کشورمان چنین پروژه هایی ساخته نمی شود اما خدا را شکر اکنون کسی نمی تواند از نظر اصول فنی ایرادی به این پروژه بگیرد ، در پروژه بزرگراه طبقاتی صدر تمامی مسائل فنی و زیست محیطی نیز به خوبی لحاظ شده است .

حاشیه های افتتاح بزرگترین پروژه شهری

در این مراسم که با حضور احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران، ناصحی، مرتضی طلایی، محسن سرخو از اعضای شورای شهر چهارم و حمزه شکیب رییس کمیسیون عمران شورای سوم برگزار شد به دلیل طولانی بودن سخنان معاون عمرانی شهردار که از تک تک افرادی که در این پروژه سهیم بودند به نام تشکر کرد شهردار تهران سخنرانی نکرد و در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ گفت.

قالیباف در حاشیه مراسم خبر از احتمال ساخت بزرگراه طبقاتی مشابه صدر در بزرگراه بعثت خبر داد.

علاوه بر رئیس مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان مجلس، رمعاونان شهرداری تهران، رئیس پلیس راهور ، جانشین فرمانده کل سپاه و برخی از هنرمندان و خانواده شهدا نیز در مراسم امروز حضور داشتند.