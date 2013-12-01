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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۰

تظاهرات ضد دولتی در تایلند/ دو نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند

تظاهرات ضد دولتی در تایلند/ دو نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند

یک رسانه تایلندی از کشته شدن دو نفر و زخمی شدن دهها فرد دیگر در جریان تظاهرات ضد دولتی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانکوک پست گزارش داد که تظاهرات در تایلند به خشونت کشیده شد و پلیس از گاز اشک آور علیه معترضان که مقابل ساختمان های دولتی در بانکوک تجمع کرده بودند، استفاده کرد.

از سوی دیگر در جریان خشونت ها میان هواداران و مخالفان دولت در بانکوک دو نفر کشته و دهها فرد دیگر زخمی شدند، این در حالیست که سخنگوی سرخ پوشان از کشته شدن چهار حامی این گروه و یک دانشجو در جریان درگیریهای شنبه شب خبر داد.

بانکوک پست گزارش داد که شب گذشته یک دانشجوی معترض و طرفدار سرخ پوشان که سرباز 23 ساله بوده به دلیل جراحت های ناشی از اصابت گلوله در قفسه سینه خود کشته شد و شمار کشته شدگان در بانکوک به دو نفر رسید.

این رسانه تایلندی با اشاره به شرکت 70 هزار سرخ پوش در تظاهرات روز گذشته در استادیوم راجامانگالا در پایتخت این کشور و شنیده شدن صدای شلیک گلوله و انفجار گزارش داد که سرخ پوشان امروز یکشنبه برای جلوگیری از بروز درگیریهای خشونت بار به تظاهرات خود پایان می‌ دهند.

کد مطلب 2186131

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