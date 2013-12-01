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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۲

خدمتگزار:

ملت ایران با عقل و منطق از حقوق خود دفاع می‌کند

ملت ایران با عقل و منطق از حقوق خود دفاع می‌کند

بیرجند- خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه موفقیت های امروز نظام جمهوری اسلامی با پشتیبانی بسیجیان و تفکر بسیجی حاصل شده است، گفت: ملت ایران با عقل و منطق از حقوق خود دفاع می کند.

به گزارش خبرنگارمهر وجه الله خدمتگزار پیش از ظهر یکشنبه در مجمع عمومی بسیج ادارات خراسان جنوبی با اشاره به موفقیت‌های هسته‌ای ایران در مذاکرات ژنو افزود: موقعیتی که در دنیا نصیب دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران شده با پشتیبانی بسیجیان به وجود آمده است.

 وی با تاکید بر اینکه ملت ایران با عقل و منطق از حقوق خود دفاع می‌کنند، تصریح کرد: باید همه از این مذاکرات و تیم مذاکره کننده پشتیبانی کنیم که موجب پیشرفت کشور در دنیا می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی با گرامیداشت روز مجلس و شهادت آیت الله مدرس افزود: شیوا ترین و رساترین سخنان را رهبرکبیر انقلاب(ره) و مقام معظم رهبری در وصف بیسج بکار برده‌اند.

خدمتگزار از بسیجیان به عنوان یکی از بهترین و خالص‌ترین نیروها در انقلاب نام برد و عنوان کرد: بسیجیان در تمامی میدان‌ها حضور پررنگ و نقش آفرین داشته‌اند و هرجا که نیاز بوده با اخلاص از نظام و انقلاب دفاع می کنند.

وی در ادامه به سالروز شهادت شهید مدرس اشاره و بیان داشت: شهید مدرس شخصیتی عالم، مجاهد و استکبار ستیز بود و در زمان خودش به شایستگی مقابل استکبار ایستادگی کرد.

استاندار خراسان جنوبی آیت الله مدرس را یک بسیجی مخلص دانست و افزود: وی از ارزش های ناب محمدی دفاع و در آن زمان مسیر پیروزی انقلاب را آماده کرد.

وی به 16 آذر روز مباره با استکبار اشاره و اظهار کرد: دانشجویان در این روز به خوبی مقابل استکبار ایستادند واکنون با آموختن علم و دانش در سنگری دیگر مقابل استکبار ایستادگی می کنند و این نشان از روحیه بسیجی بودن است.

خدمتگزار از مردم به عنوان ارزشمندترین سرمایه یاد کرد و ادامه داد: مدیران و مسئولان که در دستگا ههای اجرائی خدمت بسیجی می کنند باید این سرمایه را حفظ  کنند.

وی خطاب به اعضای  مجمع بسیج ادارات استان گفت: شما بسیجیان به عنوان شایسته ترین و مخلص ترین و وفادار ترین نیروها در ادرات هستید و از شما امید است که به عنوان الگو نمونه باشید و در حوزه  کاری خود انجام وظیفه کنید.

خدمتگزار عنوان کرد: نیرو های که وارد دستگا ها اجرائی می شوند با روحیه بسیجی وارد می شوند و هدف شان خدمت به مردم برطرف کردن مشکلات است.

کد مطلب 2186391

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