به گزارش خبرنگارمهر وجه الله خدمتگزار پیش از ظهر یکشنبه در مجمع عمومی بسیج ادارات خراسان جنوبی با اشاره به موفقیت‌های هسته‌ای ایران در مذاکرات ژنو افزود: موقعیتی که در دنیا نصیب دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران شده با پشتیبانی بسیجیان به وجود آمده است.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران با عقل و منطق از حقوق خود دفاع می‌کنند، تصریح کرد: باید همه از این مذاکرات و تیم مذاکره کننده پشتیبانی کنیم که موجب پیشرفت کشور در دنیا می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی با گرامیداشت روز مجلس و شهادت آیت الله مدرس افزود: شیوا ترین و رساترین سخنان را رهبرکبیر انقلاب(ره) و مقام معظم رهبری در وصف بیسج بکار برده‌اند.

خدمتگزار از بسیجیان به عنوان یکی از بهترین و خالص‌ترین نیروها در انقلاب نام برد و عنوان کرد: بسیجیان در تمامی میدان‌ها حضور پررنگ و نقش آفرین داشته‌اند و هرجا که نیاز بوده با اخلاص از نظام و انقلاب دفاع می کنند.

وی در ادامه به سالروز شهادت شهید مدرس اشاره و بیان داشت: شهید مدرس شخصیتی عالم، مجاهد و استکبار ستیز بود و در زمان خودش به شایستگی مقابل استکبار ایستادگی کرد.

استاندار خراسان جنوبی آیت الله مدرس را یک بسیجی مخلص دانست و افزود: وی از ارزش های ناب محمدی دفاع و در آن زمان مسیر پیروزی انقلاب را آماده کرد.

وی به 16 آذر روز مباره با استکبار اشاره و اظهار کرد: دانشجویان در این روز به خوبی مقابل استکبار ایستادند واکنون با آموختن علم و دانش در سنگری دیگر مقابل استکبار ایستادگی می کنند و این نشان از روحیه بسیجی بودن است.

خدمتگزار از مردم به عنوان ارزشمندترین سرمایه یاد کرد و ادامه داد: مدیران و مسئولان که در دستگا ههای اجرائی خدمت بسیجی می کنند باید این سرمایه را حفظ کنند.

وی خطاب به اعضای مجمع بسیج ادارات استان گفت: شما بسیجیان به عنوان شایسته ترین و مخلص ترین و وفادار ترین نیروها در ادرات هستید و از شما امید است که به عنوان الگو نمونه باشید و در حوزه کاری خود انجام وظیفه کنید.

خدمتگزار عنوان کرد: نیرو های که وارد دستگا ها اجرائی می شوند با روحیه بسیجی وارد می شوند و هدف شان خدمت به مردم برطرف کردن مشکلات است.