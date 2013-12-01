سومین پیست سوارکاری کورس در هرمزگان افتتاح شد /مسابقات پرش با اسب در استان برگزار می شود

حسین روحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری سومین دوره مسابقات سوارکاری کورس استان هرمزگان، عنوان کرد: این مسابقات به مناسب هفته بسیج در شهرستان میناب برگزار و همزمان با برگزاری آن سومین پیست سوارکاری کورس استان هرمزگان پس از شهرستان های بندرلنگه و بندرعباس، در میناب افتتاح شد.

وی ادامه داد: در این دوره از مسابقات محمد امین قلندری با اسب شعله رتبه اول، بهزاد ذاکری با اسب یاغی رتبه دوم و حمزه زائری نژاد با اسب سلطان رتبه سوم را کسب کردند.

نایب رئیس هیئت سوارکاری هرمزگان با بیان اینکه این هیئت تازه تاسیس است، اظهار داشت: پیست مسابقات پرش با اسب نیز در بندرعباس آماده شده و تا آخر امسال مسابقات پرش نیز در این استان برگزار خواهد شد.

روحی افزود: به احتمال فراوان چهارمین پیست سوارکاری کورس استان هرمزگان در شهرستان رودان افتتاح می شود و تا پایان امسال مسابقات کورس دیگری نیز در استان برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: سمینار آموزشی آشنایی با اسب و سوارکاری نیز در بندرعباس برگزار می شود.