مسابقات پرش با اسب در مجتمع سوارکاری فردوسی مشهد برگزار می شود

محسن عرفانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیشینه اسب سواری در خراسان رضوی از اهمیت این ورزش در بین مردم این استان خبر می دهد.

وی افزود : خراسان رضوی با توجه به وجود و حضور استعدادهای فراوانی که در این رشته زیبای ورزشی دارد در سالیان دور جزء استان های برگزیده کشور در ورزش سوارکاری محسوب می شده است .

رئیس هیات سوارکاری استان اظهار کرد: برخی از مشکلات پیش روی اسب سواری خراسان رضوی را مدتی از جایگاهی که در کشور داشته دور کرده و تیم حاضر در هیات تلاش می کند تا این ورزش را به جایگاه سابقش بازگرداند.

وی افزود: مسابقات پرش با اسب خراسان رضوی در راستای ارتقاء این ورزش و به صورت منظم برگزار می شود به همین منظور مسابقه پرش با اسب استان روز جمعه 15 آذر ماه در مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

عرفانی بیان کرد: این دوره از مسابقات پرش با اسب در رده های سنی سوار مبتدی، اسب مبتدی و رده سنی آزاد و به صورت امدادی در مجموعه سوارکاری فردوسی و با حضور سوارکاران استان برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: مسابقه روز جمعه 15 آذر ماه و از ساعت 11 آغاز شده و طبق هفته های گذشته تا حدود ساعت 14 و 30 دقیقه پایان خواهد یافت.