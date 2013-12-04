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۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۶

عرفانی:

مسابقات پرش با اسب در مجتمع سوارکاری فردوسی مشهد برگزار می شود

مسابقات پرش با اسب در مجتمع سوارکاری فردوسی مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس هیات سوارکاری خراسان رضوی از برگزاری مسابقات پرش با اسب خراسان رضوی در راستای ارتقاء این ورزش روز جمعه 15 آذر ماه در مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد خبر داد.

محسن عرفانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیشینه اسب سواری در خراسان رضوی از اهمیت این ورزش در بین مردم این استان خبر می دهد.

وی افزود : خراسان رضوی با توجه به وجود و حضور استعدادهای فراوانی که در این رشته زیبای ورزشی دارد در سالیان دور جزء استان های برگزیده کشور در ورزش سوارکاری محسوب می شده است .

رئیس هیات سوارکاری استان اظهار کرد: برخی از مشکلات پیش روی اسب سواری خراسان رضوی را مدتی از جایگاهی که در کشور داشته دور کرده و تیم حاضر در هیات تلاش می کند تا این ورزش را به جایگاه سابقش بازگرداند.

وی افزود: مسابقات پرش با اسب خراسان رضوی در راستای ارتقاء این ورزش و به صورت منظم برگزار می شود به همین منظور مسابقه پرش با اسب استان روز جمعه 15 آذر ماه در مجموعه سوارکاری فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

عرفانی بیان کرد: این دوره از مسابقات پرش با اسب در رده های سنی سوار مبتدی، اسب مبتدی و رده سنی آزاد و به صورت امدادی در مجموعه سوارکاری فردوسی و با حضور سوارکاران استان برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: مسابقه روز جمعه 15 آذر ماه و از ساعت 11 آغاز شده و طبق هفته های گذشته تا حدود ساعت 14 و 30 دقیقه پایان خواهد یافت.

کد مطلب 2188610

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