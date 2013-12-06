حقوق بشر دستمایه کشورهای سلطه طلب برای اهداف سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی ناطقی در خطبه های نماز جمعه این هفته ساوجبلاغ با اشاره به قطعنامه حقوق بشر علیه نظام اسلامی ایران اظهار داشت: این قطعنامه اهداف سیاسی را دنبال می کند و با فشار قدرت های استکباری و اهداف سیاسی صورت گرفته است.

وی گفت: در حالیکه در کشورهایی که با فشار آنها این قطعنامه به تصویب رسید حقوق بشر رعایت نمی شود اما آنها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کارشکنی می کنند.

حجت الاسلام ناطق با تاکید بر اینکه این قطعنامه توسط کشورهایی صادر شده که خود بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان هستند، یادآور شد: اشغال کشورهایی مانند عراق و افغانستان و کشتار مردم بی گناه فلسطین نمونه بارز نقض حقوق بشر از سوی این کشورها است.



امام جمعه ساوجبلاغ گفت: حقوق بشر دستمایه ای برای کشورهای سلطه طلب شده است تا با استفاده از آن به اهداف خود دست پیدا کنند. اما این راهکار نتیجه مطلوب آنها را نخواهد داشت.

وی با اشاره به بندهایی از این قطعنامه افزود: برخی از بندهای این قطعنامه حتی حکم قصاص که اجرای آن در قرآن کریم به صراحت بیان شده را نیز زیرسوال می برد.

وی ادامه داد: این قطعنامه نمی تواند معیاری برای سنجش میزان رعایت حقوق بشر در ایران باشد زیرا در نظام جمهوری اسلامی به حقوق انسانها توجه می شود.



امام جمعه ساوجبلاغ در بخش دیگری از سخنان خود اعمال تحریم های جدید علیه نظام اسلامی توسط اتحادیه اروپایی را در تضاد با مفاد توافقنامه ژنو دانست و گفت: این اقدام اروپاییان بیانگر پایبند نبودن آنها به تعهداتشان است.



وی افزود: ادامه این گونه اقدامات موجب سلب اعتماد مردم کشورمان می شود و به طور حتم در مواضع آینده آنها در مقابل این کشورها تاثیرگذار خواهد بود.



حجت الاسلام ناطقی همچنین در آستانه 16 آذر و روز دانشجو اظهار داشت: حرکت انقلابی دانشجویان پیرو خط امام در 16 آذر بیانگر مبارزات دانشجویان کشورمان علیه ستمگران و سلطه طلبان جهان است.

وی گفت: فتح قله های علمی و توسعه کشور بزرگترین رسالت دانشجویان در این دوره است.





