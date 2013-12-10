1.5 میلیون نفر از والدين دانش آموزان در كشور بي سواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدي زاده ظهر سه شنبه در همايش راهكارهاي شناسايي و جذب بي سوادان کهگیلویه وبویراحمد افزود: آموزش و پرورش ظرفيت ارزشمندي براي بيان اهميت و باسواد كردن جمعيت هدف است.

وی با بیان اینکه توانایی خواندن و نوشتن وسيله ای است که قدرت تأمل و تفكر را افزايش می دهد، اظهار داشت: علم آموزي و فراگيري آن ريشه در مباني دين مبين اسلام دارد و فرمان امام در دي ماه 58 هدف، روش ،ابزار و مسئوليت ما را براي مدرسه كردن ايران اسلامي تعيين کرد.

مديركل آموزش و پرورش استان نیز در این همایش گفت: براي امر سوادآموزي در استان 66هزار ساعت حق التدريس اختصاص يافته كه براساس سهميه شهرستان و منطقه اجرا مي شود.

هادی زارع پور افزود: سوادآموزي مستلزم مشاركت همگاني و عزم عمومي است و كاهش قدرت مطلق بي سوادي و كاهش تبعيض منطقه اي از مفاد مهم فرمان امام در تشكيل سوادآموزي است كه بايد تلاش متوليان اين عرصه محقق شود.

وی بیان داشت: تشكيل كلاسهاي ويژه بي سوادان 10 تا 49 سال، اجراي طرحهاي فرد به فرد و بهره گيري از مشاركت نهادها و تشكلهاي مردم نهاد از اولويتهاي ريشه كني بي سوادي است.

معاون سوادآموزي آموزش و پرورش استان نیز در این نشست گفت: دوره هاي سوادآموزي، تكميلي و تحكيم سواد در استان اجرا مي شود.

مسعود ارجمند افزود: بي سوادان در 22مجتمع آموزشي و پرورشي در شهرستان بویراحمد شناسايي وجذب مي شوند.

وی بیان داشت: 980بي سواد در شهرستان بويراحمد وجود دارد كه تلاش مي شود تا نيمه دوم سال 93شاهد ريشه كني بي سوادي در این شهرستان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با حضور 200 نفر از مديران مجتمع هاي آموزشي و پرورشي و مديران مستقل کهگیلویه و بویراحمد درسالن آموزش و پرورش شهرستان بويراحمد برگزار شد.