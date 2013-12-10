رویکرد شورای چهارم تاکید بر حمل ونقل عمومی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در حاشیه این بازدید ضمن مثبت ارزیابی کردن این پروژه ، گفت : این منطقه (چهار راه ولی عصر) یکی از نقاط کور ترافیکی شهر تهران است که بشدت برای شهروندان تولید مزاحمت کرده است، که این اقدام منحصر به فرد، الگوی خوبی برای سایر نقاط کور ترافیکی از قبیل میدان هفت تیر و میدان انقلاب می تواند باشد.وی در ادامه با اشاره به سرعت بالای اجرای پروژه، اظهار داشت: یکی از مهم ترین فاکتورهای مورد بررسی در پروژه های عمرانی بحث سرعت است که این پروژه توانست از این فاکتور رکورد خوبی کسب کند چرا که سرعت در اجرای پروژه باعث کاهش هزینه ها و رفع مزاحمت برای شهروندان است.

سروری در ادامه با اشاره به تصویب متمم بودجه شهرداری در شورای شهر تهران، خاطر نشان کرد: شورای دوره چهارم دراقدامی که نمایانگر رویکرد های شورای چهارم خواهد بود، در جلسه دیروز خود ده درصد از متمم بودجه را به حمل و نقل عمومی بویژه مترو اختصاص داد تا رویکرد خود را برای 4 سال آینده به شهروندان نشان دهد.

رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران، افزود: توجه به بحث حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا از اولویت های شورای چهارم است که با حساسیت بالا پی گیری خواهد شد و توسعه چنین اقداماتی در سطح شهر به این موضوع کمک خواهد کرد.

سروری با اشاره به اینکه در اجرای این پروژه مسائل ایمنی، فرهنگی و تسهیل امور شهروندان به خوبی رعایت شده است، گفت: در مجموع اجرای این پروژه 40 میلیارد تومان هزینه داشته است.

وی در ادامه درخصوص اقدامات لازم برای کاهش آلودگی هوا، اظهار داشت: اولین موضوع در این حوزه فهم مشترک همه مسئولین در دولت، مجلس و مدیریت شهری مبتنی بر یک نقشه راه جامع برای برون رفت از وضعیت کنونی است.

وی افزود: مدیریت شهری و دولت تا حدودی به این فهم مشترک رسیده اند چرا که دولت تمایل خودش را با حضور وزیر مسکن و در آینده سایر وزارت در جلسات شورای شهر تهران نشان داده است، که می خواهند به جای تقابل تعامل کنند.

سروری اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نیز با اختصاص 2 میلیارد دلار برای حمل و نقل عمومی بویژه مترو این آمادگی را برای رفع مشکل آلودگی هوا اعلام کرده است.

سروری همچنین در بازدید خود از منطقه 6 شهرداری، با مردم ملاقات حضوری داشت و از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفت و دستورات لازم جهت رفع مشکلات را صادر کرد.