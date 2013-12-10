  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۱۰

برگزاری مسابقه شطرنج سیمولتانه در دانشگاه هنر اسلامی تبریز

برگزاری مسابقه شطرنج سیمولتانه در دانشگاه هنر اسلامی تبریز

تبریز – برگزاری مهر: رقابت سیمولتانه شطرنج 50 نفر از دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز با استاد بزرگ بین المللی شطرنج اصغر گلی زاده برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات برای اولین بار در بین دانشگاه های استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر محمد علی کی نژاد رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، جمعی از اساتید ، دانشجویان ، کارکنان و مسئولان فدراسیون شطرنج استان آذربایجان شرقی درسالن چند منظوره دانشگاه برگزار شد.

اصغر گلی زاده شطرنج باز خوشفکر تبریزی ، قهرمان کشور و دارنده مدال برنز مسابقات آسیایی که از سوی فدراسیون جهانی شطرنج رسما بعنوان استاد فیده معرفی شده ضن ابراز رضایت از نحوه کلاس های آموزشی شطرنج در دانشگاه هنر اسلامی تبریز، سطح فنی دانشجویان شرکت کننده در این رقابت سه ساعته را ستود. 

مسابقات سیمولتانه گونه ای از مسابقات شطرنج گروهی است که در آن یک استاد مطرح بصورت همزمان با تعدادی از شرکت کنندگان به رقابت می پردازد.
 

کد مطلب 2193076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها