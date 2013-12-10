برگزاری مسابقه شطرنج سیمولتانه در دانشگاه هنر اسلامی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات برای اولین بار در بین دانشگاه های استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر محمد علی کی نژاد رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز ، جمعی از اساتید ، دانشجویان ، کارکنان و مسئولان فدراسیون شطرنج استان آذربایجان شرقی درسالن چند منظوره دانشگاه برگزار شد.

اصغر گلی زاده شطرنج باز خوشفکر تبریزی ، قهرمان کشور و دارنده مدال برنز مسابقات آسیایی که از سوی فدراسیون جهانی شطرنج رسما بعنوان استاد فیده معرفی شده ضن ابراز رضایت از نحوه کلاس های آموزشی شطرنج در دانشگاه هنر اسلامی تبریز، سطح فنی دانشجویان شرکت کننده در این رقابت سه ساعته را ستود.

مسابقات سیمولتانه گونه ای از مسابقات شطرنج گروهی است که در آن یک استاد مطرح بصورت همزمان با تعدادی از شرکت کنندگان به رقابت می پردازد.

