لزوم پیوند دانشگاه هنر شیراز با اصناف

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک هیات رئیسه دانشگاه هنر شیراز و مسئولین اتاق اصناف و اتحادیه فرش برگزار شد.

علیرضا عسکری رئیس دانشگاه هنر شیراز در این دیدار با اشاره به اهداف و سیاست های دانشگاه گفت: با توجه به پتانسيل و استعدادهاي غني اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي در منطقه و اشاعه فرهنگ آموزش و پژوهش در بين جوانان منطقه اي و فرامنطقه اي و توسعه آن در سطح بين المللي،این دانشگاه شکل گرفت.

رئیس دانشگاه هنر شیراز اظهار داشت: یکی از رشته هایی که در این دانشگاه راه اندازی شده و از اهمیت بالایی در توسعه و معرفی هنر ایرانی- اسلامی نیز برخوردار است رشته فرش در سطح کارشناسی است.

دکتر عسکری ادامه داد: به دلیل اینکه استان فارس و شیراز در زمینه فرش از دیرباز در حوزه فرش صاحب سبک و صاحبنظر بوده ما این رشته را راه اندازی کرده ایم و به دنبال برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان سنتی فرش با دانشجویان این رشته هستیم.

رئیس دانشگاه هنر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فرش نزد ایرانیان یکی از جلوه‌های منحصر به فرد به شمار می‌رود، گفت: امروزه با وجود بازار رقابت شدید، مشغله‌های دنیای جدید و دغدغه‌های جهان صنعتی، چه در ایران و چه در خارج از ایران، نام ایران با نام فرش گره خورده، از طرف دیگر خانه‌ی یک ایرانی بدون فرش، خانه‌ای بی روح و خالی جلوه می‌کند و این ها نمونه هایی کم نظیر در خصوص پیوند یک قوم با هنر ملی خود است.

دکتر عسکری ادامه داد: ایرانیان از جمله اولین اقوامی هستند که بافت فرش را شروع کرده اند و در واقع تبحر منحصر به فرد ایرانیان امروز، در امر فرش بافی دستاورد بیش از 2500 سال تلاش و تجربه در این زمینه است.

وی همچنین با بیان اینکه در هنر همه چیز باید در خدمت کشور باشد یاد آور شد: ما باید به طور مستقل وارد فضای کسب و کار شویم. عسکری در پایان خاطرنشان ساخت: امیدواریم با تعاملی که بین اتاق اصناف و اتحادیه فرش شیراز برقرار می شود بتوانیم در زنده نگهداشتن این هنر اصیل و بومی گام های موثری برداریم.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه هنر شیراز نیز در این نشست به بیان اینکه اگر رشته ها به صورت متوازن و پایدار توسعه نیابند کشور به صورت بینش مند حرکت نمی کند افزود: به دنبال این هستیم رشته هایی را در دانشگاه هنر شیراز راه اندازی کنیم که مورد غفلت قرار گرفته اند تا از این طریق هنرهای در حال فراموشی را از طریق دانشگاه هنر و به صورت علمی احیاء کنیم زیرا ماندگاری منوط به علمی شدن است.

معاون آموزشی دانشگاه هنر شیراز با اشاره به اینکه جوهر و ذات هنر، خلاقیت است یادآور شد: آموزش هنر کمک می کند تا علوه بر هنرافرینی و کارآفرینی، دستاوردهای علمی سایر رشته ها ی علمی نیز ماندگار شده و توان تداوم پیدا کنند.

رئیس اتاق اصناف شیراز نیز در این نشست با ذکر اینکه جای خالی دانشگاه هنر در شیراز احساس می شد گفت: فضای آموزشی برای احیای هنرهای سنتی خصوصاً آنهایی که در معرض خطر فراموشی قرار دارند بسیاراهمیت دارد.

سید محمود هاشمی با اشاره به اینکه باید نگاه مان را به بخش هنر تغییر دهیم ادامه داد: پیوند دانشگاه با اصناف بسیار خوب است چرا که در مرحله اول ایجاد اشتغال پایدار می کند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان فرش دستباف شیراز هم در این نشست گفت: خودباوری در دانشگاه ها بسیار اهمیت دارد و آن چیزی هم که در فرش باید رواج پیدا کند روحیه خودباوری است که ما باید این را از دانشگاه هنر کمک بگیریم.

غلامرضا پایدار با اشاره به تاریخچه ای از فرش ایرانی اظهار داشت: خرید فرش دستباف بر خلاف دیگر کالاها،سرمایه گذاری به حساب می آید و افراد چند سال بعد از خرید می توانند فرش را با قیمت مناسب بفروشند.

وی افزود: در زمان زندیه تمام فرش هایی که در مکه مفروش می شده فرش فارس یا شیراز مکی نام داشته است. وی با بیان اینکه می توانیم با همکاری دانشگاه هنر شیراز کارهای بزرگی در حوزه فرش صورت دهیم اعلام کرد: اتحادیه فرش با تمام توان در خدمت دانشگاه هنر است و آماده همکاری با دانشجویان و دانش آموختگان رشته فرش هستیم.