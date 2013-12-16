نمایشگاه عکس"10تا10" در شیراز برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از 36 فریم عکسی که محمدحسین نیکوپور در جریان عاشورای حسینی بندر دیلم در استان بوشهر گرفته با عنوان "10 تا 10" در نمایشگاهی دانشجویی میهمان "دیوار هنر" موسسه آموزش عالی ارم شیراز می شود. "10تا10" اشاره ای 10 فریمی به روز دهم محرم است.

در این نمایشگاه که از 26آذر تا سوم آذرماه 1392 در این دانشگاه برگزار می شود 10 فریم از عکس های مجموعه 36 تایی این هنرمند عکاس در اندازه ی 16 در 21 سانتی متر با تکنیک تکرنگ سیاه و سفید به نمایش در می آید.

نیکوپور که این عکس ها را در جریان آیین های روز عاشورای محرم امسال در بندردیلم استان بوشهر تهیه کرده است به تشریح این مجموعه پرداخت و گفت: سال 1384 در جریان آیین های محرم بندردیلم به عکاسی به شیوه فتوشیمی(عکاسی آنالوگ) پرداختم که به نظرم از تجربه های شیرینی بود که در طول دوران عکاسی مستند- اجتماعی به دست آوردم، از این رو امسال نیز با همین رویکرد به این نقطه از جنوب سفر کردم تا بار دیگر گوشه هایی از آیین های سنتی و مدرن عاشورا را عکاسی کنم، چراکه در طول سالیانی که از برپایی سوگواری های سیدالشهدا(ع) می گذرد این آیین ها به مرور دچار دگرگونی هایی شده است که نیاز به مطالعه دارد و باید برای ماندگاری آن کاری تصویری صورت می گرفت.

کنکاش تصویری با نگاهی موشکافانه به آیین های عاشورا

این هنرمند که اکنون در مقطع کارشناسی ارتباط تصویری مشغول به تحصیل است و کاردانی خود را در رشته عکاسی خبری از دانشکده ی خبر شیراز دریافته، مجموعه عکس های مستند – اجتماعی با رویکرد آیینی را در ایران نیازمند سازوکارهایی ویژه عنوان کرد و افزود: چون در کشور ما نگاه به این ژانر عکاسی همواره به گونه ای بوده که دست کم تصویری مبهم از این گونه عکاسی را رقم زده است، از این رو در پیوند با آیین های مذهبی همچنانی که جنبه های اصلی این آیین ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته، می شود با نگاهی موشکافانه حاشیه های این آیین ها هم به کنکاش تصویری گذاشته شود.

نیکوپور با اشار به اینکه در تهیه مجموعه مستند تصویری "10 تا 10" ویژگی های گرافیکی و کارکردهای این هنر را در کنار عکاسی مورد توجه قرار داده است، منظور از 36 فریمی بودن این مجموعه را ادای دینی به عکاسی فتوشیمی(آنالوگ) عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در سال 84 با دوربین فتوشیمی به سراغ این موضوع رفتم و اکنون نیز بر اساس همان نگاتیوهای عکاسی دید خود را ارتقا دادم، از این رو برای گرامی داشتن فن عکاسی آنالوگ که پایه و اساس هنرهای تصویری است و به یاد حلقه های 36تایی فیلم 135 عکاسی مجموعه ی یادشده را به این صورت برگزیدم.

وی اعلام کرد:عنوان "10تا10" اشاره ای است به 10 فریم عکسی که از روز دهم محرم گرفته ام.

وی با یادآوری اینکه عکاسی مستند- اجتماعی و خبری بیش از اینکه امروزه مدیون فناوری های جدید دیجیتال باشد، خود را مدیون دوربین ها و ابزار آنالوگ می داند، تصریح کرد: عکاسی گرچه به کمک دیجیتالی شدن دست کم در سرعت عمل بخشیدن به کار عکاسان خبری و مستند – اجتماعی گام های بلندی برداشته است، اما دچار آفت هایی هم شده که باید از سوی کارشناسان این هنر به جامعه عکاسی و کسانی که گام به این وادی از هنر می نهند گوشزد شود.

عکاسی خبری با تعاریف و آفت های نوین دستخوش دگرگونی است

این عکاس خبری رسانه های داخلی و خارجی تفاوت میان عکاس خبری و عکاسان دیگر ژانرها را در تفاوت نگاه و انتقال مفاهیم بی واسطه عنوان کرد و یادآور شد: بر اساس تئوری های آکادمیک عکاس خبری صرفا با در نظر گرفتن عناصر و ویژگی های خبررسانی معرفی می شود، گرچه به نظر من در دنیای امروز که همگی در وضعیت پسامدرن به سر می بریم تعاریف پیشین دستخوش دگرگونی شده و عکاسی خبری نیز از این وضعیت مستثنی نیست. از این رو تفاوت عکاسی خبری در دیدگاه نوین تنها ژانری است که دیگر ژانرهای عکاسی را در خود جای می دهد در حالیکه سایر شاخه های عکاسی به تنهایی کارکرد ویژه خود را دارند.

نیکوپور دخالت دید هنری در عکس خبری را بی تاثیر ندانست و خاطرنشان کرد: گرچه همواره عنوان می شود که عکس خبری تنها باید انتقال دهنده مفاهیم خبری باشد، اما از سویی چنانچه محصول عکاس خبری ردپایی از دیدگاه های هنری نیز داشته باشد اینگونه نیست که متهم به مخدوش کردن این ژانر بشود. چراکه به طور مثال در عکاسی ورزشی که این نیز زیرمجموعه عکاسی خبری قرار دارد با استفاده از تکنیک های عکاسی می شود همراه با اطلاع رسانی جنبه های زیباشناسی عکس را هم رعایت کرد یا در عکاسی تئاتر و استیج این موضوع صادق است.

گام های دیجیتالیزم بلندتر و چابک تر شده است

وی یکی از دیگر آفت های دیجیتالیزم در عکاسی را تفاوت دیدگاه برشمرد و گفت: در دنیای امروز گرچه سرعت فناوری ها و گام های دیجیتالیزم بلندتر و چابک تر شده است، از سویی نیز آفت های این شتاب گریبانگیر آنهایی شده که رعایت موازین قانونی و حرفه ای نمی کنند و با دیدگاهی غیرحرفه ای پا به عرصه های گسترده هنر عکاسی گذاشته اند تا این موضوع شدت بگیرد که گروهی تنها کاربر دوربین عکاسی اند و نه عکاس. چراکه بیش از اینکه تکیه بر دانش عکاسی را در گرفتن عکس رعایت کنند ترجیح می دهند در نقش کسی که دوربین را راهبری می کند ظاهر شوند. این موضوعی است که متاسفانه در کشورما به خاطر رعایت نشدن قوانین کپی رایت در تمامی زمینه ها آشکار است و تا هنگامی که به صورت سفت و سخت این قانون رعایت نشود گروهی از این بازار آشفته دیجیتالیزم بهره می برند.

این عکاس خبری آزاد با مهم برشمردن آموزش عکاسی به صورت پایه ای بر اساس آموزه های فتوشیمی(آنالوگ) قرار گرفتن پایه عکاسی به شیوه ی دیجیتالی را در دانشکده های عکاسی فارس مناسب اما ناکافی عنوان و تصریح کرد: اینکه آموزش های آکادمیک بر اساس فناوری های روز در دانشکده ها صورت می گیرد خود به تنهایی کاری پسندیده است، اما به فراموشی سپردن تاریخچه و خاستگاه عکاسی کاری است که نباید از سوی کارگزاران و استادان رشته های هنری به ویژه هنرهای تصویری مبنای آموزش علاقه مندان هنرهای تجسمی قرار گیرد.

آموخته های عکاسان تجربی در هیچ کتاب و جزوه ای قرار نمی گیرد

نیکوپور با ستودن تلاش های هنرمندانی که به صورت تجربی عکاسی را دنبال می کنند، بهره بردن از تجربیات این گروه از عکاسان را در شاخه های مختلف عکاسی راهگشای تعالیم امروزی این هنر در موسسه های آموزشی و دانشکده ها عنوان کرد و افزود: با رشدی که رشته های هنرهای تصویری به کمک فناوری های نو در دهه ی اخیر داشته می شود این آموزه ها را همراه با دانش نوین در قالب کارگاه های مستمر به کار گرفت تا هم بخشی از آموخته های عکاسان تجربی که در هیچ کتاب و جزوه ای قرار نگرفته در اختیار علاقه مندان به عکاسی قرار گیرد و هم آموزش ضمن خدمتی باشد برای آنهایی که هیچگاه این فرصت نیافتند که عکاسی را به صورت آکادمیک دنبال کنند.