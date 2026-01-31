رکورد تولید و انتقال گاز به شبکه سراسری در پارس جنوبی مایه مباهات است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع شنبه شب در دیدار با محسن پاک‌نژاد وزیر نفت، ضمن قدردانی از مدیران نفت و گاز استان به ویژه متخصصان و کارشناسان حوزه گازی فعال در جنوب استان، رکورد تولید و انتقال گاز به شبکه سراسری در منطقه پارس جنوبی را مایه مباهات دانست.

وی افزود: انجام تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها در فصول بهار و تابستان گذشته در زمان مطلوب و ممکن و با تلاش کارگران، کارکنان و کارشناسان مجتمع گاز پارس جنوبی، به افزایش تولید گاز کمک موثری کرد و سبب شد در روزهای اخیر رکوردهایی تازه ثبت شود، به‌گونه‌ای که کمترین اختلال را در تأمین مصرف مردم سراسر کشور داشته باشیم.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صدور و واگذاری اسناد رسمی اراضی حوزه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تصریح کرد: صدور این اسناد با تلاش ارزنده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت اسناد و املاک استان و شهرستان های کنگان و عسلویه، مردم شریف آن منطقه و همکاری فرمانداران و ادارات انجام شده است که سبب کاهش اختلافات، تسهیل انجام امور و افزایش اطمینان برای همه ذی‌نفعان می‌شود.