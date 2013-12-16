توجه به حوزه نشر از رسالتهای سازمان تبلیغات است/احیای تراث ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، عصر امروز 25 آذرماه در مراسم رونمایی از کتاب «حق المبین» با بیان اینکه یکی از رسالتهای مهم سازمان تبلیغات اسلامی برای توسعه فرهنگ دینی، توجه به حوزه نشر است، گفت: در حوزه انتشارات و تألیف کتب یکی از حوزه های بسیار مهم، احیای تراثی است که زمان از آنها گذشته است و در زمان حاضر نیاز تحقیقاتی به آنها احساس می شود. احیای تراث در بخشهای مختلف سازمان ادامه دارد و در آینده آثار دیگری را به جامعه علمی و فرهنگی تقدیم می کنیم.

وی با بیان خاطره در مورد چگونگی دستیابی به کتاب حق المبین کتاب افزود: این کتاب متعلق به جد معلم دبیرستان ما بود که به ما زبان درس می داد. ایشان با حضور در دفتر کار این اثر را به ما معرفی کرد و خواست اگر دارای ارزش علمی است این اثر را تصحیح و منتشر کنیم که بالاخره با تلاش پژوهشکده باقرالعلوم و اساتید مختلف این اثر امروز رونمایی می شود.

وی با اشاره به اینکه مرحوم آیت الله شاهرودی دارای تألیفات گرانسنگ دوره سیاسی مرحوم مدرس است و در زمان مشروطه می زیسته و در سال 1310 به رحمت خدا رفت، اظهار داشت: این اثر را مطالعه و تورق کردم و دیدم که جان مایه علمی بسیار بالایی دارد و در حوزه کلام و اعتقادات و بالاخص حوزه مهدویت پربار است و نقد فرقه ضاله بهائیت در آن خیلی جدی است. کتاب اکنون که به زیور طبع آراسته شده مایه مباهات است.

خاموشی در ادامه سخنانش بیان کرد: تقاضا از جامعه علمی و تبلیغی ما این است که این کتاب که از اهمیت فوق العاده علمی و پژوهشی برخوردار است، به این کتاب به عنوان مرجع مراجعه کنند. البته آثار دیگری از مرحوم شاهرودی وجود دارد که در نقد مسیحیت و ... است که لازم است بررسی و تصحیح و چاپ شود.

وی با بیان اینکه توقع از آثاری که در امیرکبیر و سایر انتشارات وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی منتشر می شود همین است که به این دست کارها بیشتر بپردازند، اظهارداشت: لازم است جلسات رونمایی با دعوت از فرهیختگان و عالمان هر رشته صورت گیرد تا این جلسه بتواند اثری در اقتصاد کتابها داشته باشد و در سبد خرید محققان قرار گیرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه پژوهشکده باقرالعلوم(ع) آثار خوبی را به جامعه ما تحویل داده است و اخیرا با همکاری صدا و سیما برنامه ای را در نقد فرق تهیه کردند که در حال پخش است، اذعان کرد: پژوهشکده باقرالعلوم(ع) در زمینه موسوعه کلمات ائمه طاهرین(ع)، موسوعه مقاتل ائمه طاهرین(ع) و موسوعه سنن، تاریخ تشیع و احیای تراث و ... کار کرده است. انتشارات امیرکبیر هم دارد این سیر را ادامه می دهد و در این مسیر گامهای خوب و مهمی را برداشته و برخواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه اگر کارهای این چنینی انجام شود اثراتش را در همه زمینه ها مشاهده خواهیم کرد. کتاب یک کالای فرهنگی لوکس نیست یک کالایی است که روی سایر حوزه ها چتر می اندازد و تأثیر پیرامونی زیادی خواهد داشت، گفت: بحث کتاب در سازمان تبلیغات اسلامی به اندازه ای است که سه انتشارات وابسته فعالیتها نسبتا قابل اعتنایی را دارند.

وی در پایان سخنانش بیان کرد: انتشارات سوره مهر در زمینه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و هنرهای ارزشی و انتشارات نشر بین الملل در زمینه صرف دین و انتشارات امیرکبیر در موضوعات عام علمی و همچنین تقویت حوزه دین و فرهنگ و تمدن اسلامی فعالیت دارند و ان شاء الله در آینده رونق بیشتری را شاهد باشیم.

یادآور می شود در پایان این مراسم لوح تقدیر توسط رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به حجت الاسلام والسلمین محمدحسن قدردان قراملکی مصحح کتاب اهدا و طی مراسمی از کتاب رونمایی شد.