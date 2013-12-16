تسلط مؤلف «حق المبین» در علوم مختلف شایان توجه است/شروح نهج البلاغه تصحیح و منتشر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قشقایی رئیس پژوهشکده باقرالعلوم(ع) عصر امروز 25 آذرماه در مراسم رونمایی از کتاب «حق المبین» با بیان اینکه این اثر ارزشمند مرحوم آیت الله شاهرودی است، گفت: بخشی در پژوهشکده باقرالعلوم(ع) بنام گروه احیای آثار وجود دارد. به دنبال هدف گیری پژوهشکده که پشتیبانی از شیوه های تبلیغ است در این گروه به احیای آثاری که محتوای تبلیغی دارند و برای مبلغان مفید هستند اقدام می شود.

وی افزود: شروحی را که بر ادعیه و زیارات و دیگر مواردی که مشحون از معارف اهل بیت(ع) است و بایستی مبلغ شیعه دست پُری از آنها داشته باشد مورد احیا قرار می گیرند که از جمله این کتاب بوده است. از جمله کارهای آینده این گروه که آغاز شده است تصحیح و چاپ شروح نهج البلاغه است که دائرة المعارفی از معارف اهل بیت(ع) با تصحیح و احیای شروح نهج البلاغه به میدان خواهد آمد و در عرصه علم و دانش دینی مطرح خواهد شد.

قشقایی تصریح کرد: نکته اساسی راجع به احیای آثار این است که این دقت را داشته باشیم که احیای اثر علمی به معنای بازخوانی آن اثر است، یعنی کسی که عهده دار تصحیح و احیای اثر می شود باید در حد دانش مؤلف و نویسنده را داشته باشد تا بتواند محتوای اثر را در عرصه علمی مطرح کند. این گونه نیست که بگوئیم که چاپ خطی را تبدیل به تایپی کردیم. این گونه نیست.

وی با اشاره به اینکه مصحح به گونه ای اثر را می آورد که قابل عرضه در شکل نوین است، اظهار داشت: مصحح مستندسازی می کند. در بسیاری از موارد باید به اثر پاورقی بزند. اثری که در سالهای گذشته و دور از زمان حاضر و با فضای آن زمان نوشته شده است توسط مصحح در فضای کنونی متناسب با مقتضیات روز و با زبانی که مخاطب روز دارد عرضه می شود تا قابل فهم باشد. این کار جز با اینکه مصحح دارای توان علمی بالا و مسلط به اثر باشد امکان پذیر نیست.

وی با تأکید بر اینکه مصححی که در حد نویسنده نیست نمی تواند کار را خوب تحویل بدهد و در واقع احیاکننده اثر باشد، بیان کرد: اگر این کار را انجام دهد از اثر کم گذاشته است چون باید متن را خوب بفهمد و خوب تحلیل کند تا بتواند خوب عرضه کند و حتی جاهایی متن را نقد کند.

رئیس پژوهشکده باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: اگر می گوئیم دانشنامه گزارشی است از دانشهای موجود بدون نظریه پردازی، باید در وصف این اثر بگوئیم گزارشی است از دانشهایی که در موضوع این اثر هست همراه با نظریه پردازی.

وی با بیان اینکه تسلطی که مرحوم شاهرودی در علوم مختلف داشتند واقعا شایان توجه است، گفت: به طوری که این کتاب را با همین وصفی که گفتم به یک دانشنامه همراه با نظریه پردازی تبدیل کرده است. از صفحه 322 تا 333 این کتاب را به صورت خلاصه برای شما گزارش می دهم تا تسلط نویسنده را توجه کنید. در صفحه 322 تسلط ایشان بر علم اصول بارز است. ایشان فشرده ای از مبحث حجیت ظواهر را به صورت فنی و علمی مطرح می کند. کسانی که در علم اصول دستی دارند آنها فقط می فهمند که چگونه این شخص با قلم بیشتر ادله را در سه صفحه بیان کرده است.

این محقق با تأکید بر اینکه حجیت ظواهر از مباحث بسیار بنیادی و اساسی علم اصول است که مرحوم شاهرودی به صورت فنی و علمی بیان کرده است، بیان کرد: در صفحه 320 و 321 مجموعه ای از روایات را آورده که اگر کسی با امکانات امروز می خواست این کار را انجام دهد باید پنجاه صفحه مطلب می نوشت اما مرحوم شاهرودی در دو صفحه با ظرافتی شاید حدود 100 تا روایت را آورده است. تسلط ایشان بر قرآن و تفسیر نیز مشخص است. در بسیاری از موضوعاتی که وارد شده است از جنبه های مختلف آیات را به عنوان شاهد و اقامه دلیل آورده است.

وی با بیان اینکه نویسنده در صفحه 329 تا 321 بحث عمیق عرفانی در مراتب ائمه(ع) مطرح کرده است. ولایت کلیه، وساطت مطلقه و مقامیت تامه ائمه(ع) را مستدلا و مستندا آورده و بحث کرده است، گفت: ایشان این بحث که مقام پیامبر(ص) در قوس صعود و قوس نزول که در قوس نزول اول و در قوس صعود آخر است را بیان می کند که از مباحث مهم عرفانی است. کسی می تواند این مباحث را بر مقامات ائمه(ع) پیاده کند که فتوحات و فصوص و کتابهای عمده عرفانی را مسلط باشد. این مباحث را در حدود چهار صفحه پیاده کرده است.

وی تأکید کرد: کسانی که دارای دانش علمی در حوزه های مختلف علوم اسلامی هستند می توانند به ارزش بالای این کتاب گواهی دهند. این اثر شایسته این بوده که برایش مراسم رونمایی برگزار کنیم.

یادآور می شود در پایان این مراسم لوح تقدیر توسط رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به حجت الاسلام والسلمین محمدحسن قدردان قراملکی مصحح کتاب اهدا و طی مراسمی از کتاب رونمایی شد.