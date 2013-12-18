به گزارش خبرگزاری مهر، با ظهور فرقه ضاله بابیت (1235 ـ 1266ق) و به تبع آن مولود نامشروع آن، فرقه ضاله بهائیت، برخی از عامه مردم به علل مختلف چون ادعاهای اولیه آنان، مثل ادعای یاری امام عصر(عج) با عنوان باب و واسطه آن حضرت، برداشتن احکام حرام، استناد به ظاهر برخی از آیات و روایات و استضعاف فکری، فریب مدعیات آنان را خورده و به آئین باطلشان روی آوردند.

معرفي اثر

كتاب «حق المبین» اثر مرحوم آيت‌‌الله احمد‌بن محمد على‌ بن محمدكاظم شاهرودى، يكى از بهترين و مفصل‌ترين رد‏يه‌هايى است كه عليه اين فرقه ضاله نگاشته شده است. شبهات مخالفان در عصر مؤلف ـ كه تاكنون نيز به‌ شدت تبليغ و ترويج مى ‏شود ـ عمدتاً از سوى فرقة منحرف بابى و بهائى بوده است.

مؤلف ابتدا در اثبات نبوت و خاتميت پيامبر اسلام(ص) و نقد بهائيت كتاب راهنماى دين را نوشت. سپس با مشاهده سه كتاب: ايقان حسينعلى نوري، الفرائد از ابوالفضل گلپايگانى و كتاب دلائل العرفان حيدر على اصفهانى ـ كه به تبليغ و اثبات فرقة منحرفه بهائيت، آن هم با تمسك به قرآن كريم و روايات پرداخته بودند ـ تصميم مى ‏گيرد با نوشتن كتاب مستقل و جامعى، سستى كتب مزبور را نشان دهد، از اين رو كتاب حق المبين را به رشته تحرير درآورد.

«حق المبين» نخستين‌بار در سال 1334ق. در تهران منتشر شد.

مرحوم آيت‌الله‏ شاهرودى از جهت روش مطالعاتى، انديشور و محققى جامع است كه در علوم مختلف چون تفسير، فقه، اصول، حديث، تاريخ، فلسفه، عرفان و ادبيات صاحب نظر و ديدگاه مى ‏باشد و در تحقيق و پژوهش خصوصاً در اين كتاب از علوم مذكور نهايت استفاده را كرده و مى ‏توان مدعى شد كه علت يا يكى از علل عمق پژوهش ايشان، تخصص در علوم مزبور بوده است.

وى برخلاف برخى محققان از علوم عقلى مثل فلسفه و عرفان در اثبات مدعاى خود يا نقد فرضيه رقيب استفاده نمود، لذا از آنجا كه در كتب فرقه ضاله گاه به گفته‏ هاى فلاسفه، عرفا و صوفيان استناد شده در صفحات متعدد خواننده را به آثار محى الدين عربى مانند فتوحات، فصوص و شرح آن، آثار صدرا چون اسفار و آثار فيض كاشانى نظير: عين اليقين، حق اليقين والكلمات المكنونهًْ ارجاع مى ‏دهد.

وى همچنين با احاطه ‏اى كه بر عرفان دارد، به نقد متقن و جامع بنيان فرقه منحرف بابيت و بهائيت در توصيف ادعاى على ‏محمد شيرازى و حسينعلى نورى بر مظهريت الهى و وحدت مظاهر مى‏ پردازد.

اين اثر از يك مقدمه، سه مقاله و يك خاتمه تركيب يافته است: در مقاله اول به اثبات زنده بودن مهدى موعود(عج) از طريق استناد به 300 فقره اخبار، زيارات و ادعيه پرداخته است. در مقاله دوم تعارض ادعاهاى بابيت و بهائيت با اصل خاتميت تبيين شده و مؤلف با آيات و روايات مختلف به تقرير و اثبات اصل خاتميت و نقد شبهات فرقه ضاله پرداخته است. نويسنده در مقاله سوم نخست اصول و عقايد ادعايي فرقه ضاله بابيت و بهائيت (انكار اعجاز، كتاب، استقامت، معجزه، ادعاى ظهور و مظهريت الهى، التزام به عدم تحريف تورات و انجيل) را تبيين كرده، آنگاه با ادله متقن عقلى و نقلى به نقد اصول ادعائى پرداخته و آنها را مورد جرح و كالبدشكافى قرار داده است.

خاتمه كتاب نيز مشتمل بر شش فراز است: 1. نقد تطبيق ظهور نجمين بر احسائى و رشتى، 2. معارضه با باب و بهاء، 3. اعتقاد اهل سنت به مهدى موعود، 4. امراض مزمنه بابيان، 5. ادله بابيه و مبانى فاسد آن، 6. نصيحت مرتدان.

این کتاب سه شنبه 25 آذرماه با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و محمدحسن قدردان قراملکی مصحح این اثر طی مراسمی در پژوهشکده باقرالعلوم(ع) رونمایی شد.