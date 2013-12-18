فرهنگ مطالعه باید از سن کودکی ترویج یابد/ کتاب عنصری رشدآفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه علیرضا قاسمی فرزاد در جلسه کارگروه مطالعه مفید با اشاره به اهمیت کتابخوانی در کشور اظهار داشت: جامعه‌اي كه در آن فرهنگ كتابخواني رواج يابد، در برابر تهاجم فرهنگي بيگانگان مصون خواهد ماند و هر کشوری که توسعه پیدا می کند، رویکرد مناسبی با کتاب وکتابخوانی داشته است.



فرماندار پاکدشت افزود: سرانه مطالعه باید در جامعه ایرانی اسلامی گسترش یابد و فرهنگ کتابخوانی باید در اماکن عمومی توسعه داده شود و کشور ایران یک کشور اسلامی و دارای ارزش و اعتقادات دینی است و باید سرانه مطالعه در آن گسترش یابد.



وی با اشاره به سخن حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در مورد کتاب مبنی بر اینکه کتاب‌ها بوستان دانشمندان است، عنوان مرد: در بوستان آنچه می‌بینید نشاط و بالندگی است و تشبیه امام به این دلیل است که کتاب باعث نشاط و شادابی در بین افراد می‌شود.



این مسئول با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر علمی کشور گفت: برخلاف نظامهای گذشته که بر روی جهل و نادانی تاکید داشتند اساس انقلاب اسلامی بر دانستن بنا نهاده شده و تعداد دانشگاه ها و مراکز علمی که بعد از انقلاب ساخته شده و تعداد دانشجویان دانشگاها نشانه این است که انقلاب اسلامی برای علم و دانش اهمیت زیادی قائل است که با این رویکرد کشورمان در مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد.



قاسمی فرزاد کتاب را به عنوان عنصری رشد آفرین و روشنگر در جامعه یاد کرد و افزود: باید فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه امروز بیش از گذشته ترویج یابد چرا که یکی از عوامل رشد فرهنگی در جامعه کتاب و کتابخوانی است.



وی با اشاره به حضور مقام معظم رهبری در نمایشگاه های کتاب گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بر کسب علم و دانش تاکید دارند و حرکت رهبری باید سر لوحه تمامی مسئولین باشد.



فرماندار پاکدشت با بیان اینکه ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقای سطح بصیرت عمومی جامعه به توسعه کشور منجر می‌شود، یادآور شد: پیشرفت فرهنگی در گرو شناخت و آگاهی بوده و برای درک آگاهی صحیح، توجه ویژه به حوزه کتاب و کتابخوانی ضروری است.



قاسمی تأکید کرد: باید از زمان طفولیت با فرزندانمان طوری برخورد کنیم که کتابخوانی جزو عادات روزمره شان شود که این امر نیاز به فرهنگ سازی، آموزش، یارانه و تبلیغ در مساجد دارد.



عضو شورای فرهنگ عمومی پاکدشت یادآور شد: فرهنگ مطالعه باید از سن کودکی ترویج یابد که در این زمینه آموزش و پرورش و مدارس باید تلاش کنند و تشویق خیرین به کتابخانه سازی، تشکیل انجمنهای تخصصی و استفاده از طرحهای تشویقی برای جذب مردم به کتابخانه می تواند در این زمینه می تواند موثر باشد.



فرماندار پاکدشت شناخت جامعه و رشد فضائل اخلاقی را توجه به کتاب و کتابخوانی دانست و اظهار داشت: با وجود افزایش رسانه‌ها و عوامل اطلاع‌رسانی در جامعه امروزی، کتاب یکی از مهم‌ترین ابزار‌های فرهنگ‌سازی در جامعه است.



وی اظهار داشت: دنیای بزرگ و شگفت‌انگیز کتاب وکتابخوانی به گروه خاصی و ویژه‌ای تعلق نداشته و هر فرد باید با کتاب زندگی کند و مطالعه و کتابخوانی، بعنوان یک نیاز و احساس دایمی در میان عموم رایج و مطرح باشد تا افراد جامعه به خواندن و مطالعه ترغیب و فرهنگ کتابخوانی رواج یابد.



قاسمی فرزاد اضافه کرد: در نسل جوان به خصوص دانش آموزان با وجود رسانه های مختلف و جاذبه های فراوانی که در اطرافشان وجود دارد کمتر به مطالعه گسترده می پردازند که در این زمینه باید کار جدی صورت گیرد.