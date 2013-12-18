فرهنگ مطالعه باید از سن کودکی ترویج یابد/ کتاب عنصری رشدآفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه علیرضا قاسمی فرزاد در جلسه کارگروه مطالعه مفید با اشاره به اهمیت کتابخوانی در کشور اظهار داشت: جامعهاي كه در آن فرهنگ كتابخواني رواج يابد، در برابر تهاجم فرهنگي بيگانگان مصون خواهد ماند و هر کشوری که توسعه پیدا می کند، رویکرد مناسبی با کتاب وکتابخوانی داشته است.
فرماندار پاکدشت افزود: سرانه مطالعه باید در جامعه ایرانی اسلامی گسترش یابد و فرهنگ کتابخوانی باید در اماکن عمومی توسعه داده شود و کشور ایران یک کشور اسلامی و دارای ارزش و اعتقادات دینی است و باید سرانه مطالعه در آن گسترش یابد.
وی با اشاره به سخن حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در مورد کتاب مبنی بر اینکه کتابها بوستان دانشمندان است، عنوان مرد: در بوستان آنچه میبینید نشاط و بالندگی است و تشبیه امام به این دلیل است که کتاب باعث نشاط و شادابی در بین افراد میشود.
این مسئول با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر علمی کشور گفت: برخلاف نظامهای گذشته که بر روی جهل و نادانی تاکید داشتند اساس انقلاب اسلامی بر دانستن بنا نهاده شده و تعداد دانشگاه ها و مراکز علمی که بعد از انقلاب ساخته شده و تعداد دانشجویان دانشگاها نشانه این است که انقلاب اسلامی برای علم و دانش اهمیت زیادی قائل است که با این رویکرد کشورمان در مسیر رشد و شکوفایی قرار دارد.
قاسمی فرزاد کتاب را به عنوان عنصری رشد آفرین و روشنگر در جامعه یاد کرد و افزود: باید فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه امروز بیش از گذشته ترویج یابد چرا که یکی از عوامل رشد فرهنگی در جامعه کتاب و کتابخوانی است.
وی با اشاره به حضور مقام معظم رهبری در نمایشگاه های کتاب گفت: رهبر معظم انقلاب نیز بر کسب علم و دانش تاکید دارند و حرکت رهبری باید سر لوحه تمامی مسئولین باشد.
فرماندار پاکدشت با بیان اینکه ترویج فرهنگ کتابخوانی و ارتقای سطح بصیرت عمومی جامعه به توسعه کشور منجر میشود، یادآور شد: پیشرفت فرهنگی در گرو شناخت و آگاهی بوده و برای درک آگاهی صحیح، توجه ویژه به حوزه کتاب و کتابخوانی ضروری است.
قاسمی تأکید کرد: باید از زمان طفولیت با فرزندانمان طوری برخورد کنیم که کتابخوانی جزو عادات روزمره شان شود که این امر نیاز به فرهنگ سازی، آموزش، یارانه و تبلیغ در مساجد دارد.
عضو شورای فرهنگ عمومی پاکدشت یادآور شد: فرهنگ مطالعه باید از سن کودکی ترویج یابد که در این زمینه آموزش و پرورش و مدارس باید تلاش کنند و تشویق خیرین به کتابخانه سازی، تشکیل انجمنهای تخصصی و استفاده از طرحهای تشویقی برای جذب مردم به کتابخانه می تواند در این زمینه می تواند موثر باشد.
فرماندار پاکدشت شناخت جامعه و رشد فضائل اخلاقی را توجه به کتاب و کتابخوانی دانست و اظهار داشت: با وجود افزایش رسانهها و عوامل اطلاعرسانی در جامعه امروزی، کتاب یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگسازی در جامعه است.
وی اظهار داشت: دنیای بزرگ و شگفتانگیز کتاب وکتابخوانی به گروه خاصی و ویژهای تعلق نداشته و هر فرد باید با کتاب زندگی کند و مطالعه و کتابخوانی، بعنوان یک نیاز و احساس دایمی در میان عموم رایج و مطرح باشد تا افراد جامعه به خواندن و مطالعه ترغیب و فرهنگ کتابخوانی رواج یابد.
قاسمی فرزاد اضافه کرد: در نسل جوان به خصوص دانش آموزان با وجود رسانه های مختلف و جاذبه های فراوانی که در اطرافشان وجود دارد کمتر به مطالعه گسترده می پردازند که در این زمینه باید کار جدی صورت گیرد.
پاکدشت - خبرگزاری مهر: فرماندار پاکدشت با تاکید بر اینکه فرهنگ مطالعه باید از سن کودکی در انسان ترویج یابد، خواستار توجه مسئولان مربوطه به این مهم شد.
به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه علیرضا قاسمی فرزاد در جلسه کارگروه مطالعه مفید با اشاره به اهمیت کتابخوانی در کشور اظهار داشت: جامعهاي كه در آن فرهنگ كتابخواني رواج يابد، در برابر تهاجم فرهنگي بيگانگان مصون خواهد ماند و هر کشوری که توسعه پیدا می کند، رویکرد مناسبی با کتاب وکتابخوانی داشته است.
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