فرهنگ حفظ یاد شهدا در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی ظهر پنجشنبه در یادواره 400 شهید روحانی مازندران در مدرسه فیضه بابل اظهار داشت : این یادواره در مقایسه با سایر یادواره از شرافت ویژه ای برخوردار است چون ریشه در دو عامل مهم دارد یکی تجلیل از یاد شهدا تا به دست فراموشی سپرده نشود واین فرهنگ در جامعه ماندگار شود.

وی تصریح کرد: دوم اینکه این روحانیان شهید ، گذشته از حضور در جنگ ،کار تبلیغی ودینی انجام می دادند و کارهای فرهنگی جبهه را به عهده داشتند.

وی گفت: روحانیان با قال الصادق وقال الباقر رزمندگان را تشویق به دفاع از دین واسلام می نمودند وخود نیز جلوتر از آنها در صحنه دفاع حضور داشتند.

روحانی گفت: روحانیان ما این درس را از امام خود فرا گرفتند واز ابتدا رسالت تا دفاع مقدس زمینه سربلندی نظام را فراهم کردند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلانیز از رونمایی و چاپ هشت کتاب از زندگی و آثارشهدا درحاشیه اجلاسیه شهدا مازندران خبرداد و افزود: برگزاری یادواره شهدا طلاب روحانی مازندران در مشهد با حضور نماینده ولی فقیه در مازندران حجت الاسلام طبرسی، یادواره روحانیان مازندران در قم، یادواره های مختلف در شهرستانهای مازندران، دیدار از خانواده شهدا روحانی،رونمایی از هشت کتار از آثار شهدا از اقدامات مهم صورت گرفته در اجلاسیه شهداء اخیر مازندران بود.

مختار نظری گفت: گرچه این یادواره بسیار با شکوه برگزار شد اما هنوز ظرفیت بیشتر ی برای تکریم شهدای روحانی در مازندران وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان بابل 90 طلبه شهید تقدیم اسلام کرده بیان داشت: طلاب بیش از 20 ملیت در این یادواره حضور دارند.

به گزارش مهر: در حاشیه این یادواره مراسم عمامه زنی برای هفت طلبه ،رونمایی از چند کتاب دفاع مقس وآثار شهدا و نمایشگاه عکس برگزار شد.