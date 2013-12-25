به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر به پاس نيم قرن تلاش هنري و پژوهشي استاد حبيب آيت اللهي، هنرمند پيشكسوت مراسم بزرگداشت و نمايشگاهي از آثار اين هنرمند را در فرهنگستان هنر برگزار ميكند.
در اين مراسم جلال شباهنگي، حبيب صادقي، محمد ابراهيم جعفري، محمد حسين حليمي و محمدعلي رنجبر سخنراني ميكنند. همچنين در حاشیه این مراسم، نمايشگاهي از آثار و تاليفات اين هنرمند نيز به نمايش در ميآيد.
آيين بزرگداشت حبيبآيتاللهي، يكشنبه 8 دي ماه، ساعت 14:30 در فرهنگستان هنر برگزار ميشود و علاقهمندان براي شركت در اين مراسم ميتوانند به نشاني خيابان وليعصر(عج)، پايينتر از چهارراه طالقاني، شماره 1552 مراجعه كنند.
حبيبالله آيتاللهي در سال 1313 در شيراز متولد شد. وي نقاش ايراني، پژوهشگر تاريخ هنر و دانشيار دانشگاه شاهد و فرزند آيتالله حاج شيخ محمد جواد آيتاللهي است.
استاد آيت اللهي در رشته نقاشي از دانشگاه تهران فارغالتحصيل شد و پس از آن به مدرسه عالي هنرهاي زيباي پاريس رفت و در رشته آذينگري، معماري داخلي، نقاشي ديواري جديد، پيکرهسازي و طراحي صنعتي تخصص گرفت. وي همچنين در دانشگاه سوربن به تحصيل پرداخت و در سال 1349 در رشته تاريخ هنر تحليلي و تطبيقي درجه دکترا را دريافت كرد.
سرپرستي گروه برنامهريزي هنر و گروه ترجمه و تأليف کتابهاي هنري، رياست دانشکده هنرهاي زيبا، عضويت شوراي عالي علوم انساني ستاد انقلاب فرهنگي، مؤسس دانشکده هنر دانشگاه شاهد و ... از جمله فعاليتهاي وي محسوب ميشود.
ابعاد ملموس اثر هنري، تاريخ تحليلي هنر ايران از آغاز سکونت آنان در فلات ايران تا جمهوري اسلامي، تاريخ هنرهاي تجسمي ايران از آغاز تاکنون، مباني نظري هنرهاي تجسمي، مباني علمي رنگ و کاربرد آن و شيوههاي مختلف نقد هنري از جمله آثار تاليفي وي به شمار ميروند.
مراسم تجليل از نيم قرن فعاليت هنري و پژوهشي حبيب آيتاللهي، پژوهشگر، پيشكسوت نقاشي و عضو پيوسته فرهنگستان هنر 8 دي ماه برگزار ميشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر به پاس نيم قرن تلاش هنري و پژوهشي استاد حبيب آيت اللهي، هنرمند پيشكسوت مراسم بزرگداشت و نمايشگاهي از آثار اين هنرمند را در فرهنگستان هنر برگزار ميكند.
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