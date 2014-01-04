برخورد صحیح با افراد بدحجاب هم از موازین اخلاقی است/ نمایشگاه به تنهایی وضعیت حجاب را اصلاح نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمیدرضا صادق زاده افزود: دین ما بهترین راه را مشخص کرده و بهترین راه، تذکر لسانی با شیوه اقناع و به شیوه ایجابی است. بنابراین اگر ادعا می کنیم که پیرو دین هستیم، باید از همین شیوه پیروی کنیم.

وی وضعیت فعلی حجاب در جامعه را لجام گسیخته دانست و تصریح کرد: کسانی که در نمایشگاه ها شرکت و یا از آن بازدید می کنند نیز نمونه ای از وضعیت حجاب جامعه را دارند، غرفه داری که در اصفهان حضور می یابد با همان حجاب از فرودگاه تا هتل و خیابان آمده و سپس وارد نمایشگاه شده است. پس نمی توان انتظار داشت نمایشگاه به تنهایی وضعیت حجاب افراد جامعه را اصلاح کند.

مسئول کارگروه عفاف و حجاب استان با بیان این که دین هرگز نمی گوید، عیب کسی را به دیگری بگویید، بیان داشت: اگر بزرگ نمایی وضعیت حجاب نمایشگاه ها با هدف تخریب و یا حذف نمایشگاه صورت گیرد، از نظر دینی درست نیست اما اگر عیوب را به خود ما منتقل کنند، بی شک درصدد اصلاح آن بر می آییم.

وی ادامه داد: نمایشگاه تمامی طرح ها و ایده های دستگاه های مختلف را در خصوص سامان دهی این موضوع با آغوش باز پذیراست و این آمادگی را دارد که بهترین طرح را اجرا کند.

مشاور اجتماعی استاندار با تأکید بر اینکه بزرگ نمایی عیوب نمایشگاه کار درستی نیست، اذعان داشت: شرکت نمایشگاه های استان اصفهان سالانه برنامه های فرهنگی- مذهبی زیادی را برگزار می کند و متولی برپایی چندین دوره کنگره ملی و بین المللی فاطمه شناسی در اصفهان، همایش غدیر، همایش بانوی ولایی، بانوی علوی و نمایشگاه بزرگ قرآن کریم به صورت رایگان بوده است، این در حالی است که هیچ شرکت نمایشگاهی در هیچ استان دیگری چنین اقداماتی انجام نمی دهد اما متأسفانه اقدامات فرهنگی شرکت نمایشگاه دیده نشده است.

حجت الاسلام صادق زاده با اشاره به این که بد نیست وضعیت نمایشگاه دیگر استان ها را نیز مورد بررسی قرار دهیم، اظهار داشت: ساماندهی موضوع حجاب و عفاف، مسأله ای است که یک دستگاه نمی تواند آن را به راحتی انجام دهد و از نمایشگاه نیز نباید چنین توقعی داشت. نمی توان در فضای نمایشگاه چماق دست گرفت. رویکرد نمایشگاه نیز همواره به جای درگیری و تنش رویکرد پند و اندرز و اقناع افراد بوده است.

وی در خصوص وضعیت حجاب بازدیدکنندگان نیز گفت: ما با رعایت ادب و احترام به بازدیدکننده تذکر می دهیم و با آن ها با قاطعیت برخورد می کنیم اما بر برخورد درست و منطقی تأکید داریم. در خصوص غرفه داران در صورت اصرار بر گناه حتی ممکن است غرفه آن ها را تعطیل کنیم اما برای بازدیدکننده نمی توان چنین کاری انجام داد و سعی می شود با تذکر لسانی و از طریق اقدامات فرهنگی و اقلام تبلیغاتی آن ها را توجیه کنیم.

مشاور فرهنگی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اعلام این که هرگز از قوانین شرعی و دینی کوتاه نمی آییم، تصریح کرد: استاندار، آیت ا... طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان، آیت ا.... مهدوی و آیت ا... العظمی مظاهری در جریان اقدامات فرهنگی شرکت هستند و خوشبختانه در این خصوص اعلام رضایت دارند.

وی اضافه کرد: پخش اذان و برپایی مستمر نماز جماعت در فضای نمایشگاه که خوشبختانه با استقبال زیادی روبرو می شود، از جمله موضوعات قابل افتخار نمایشگاه است که در بسیاری از نمایشگاه های کشور اجرا نمی شود.

