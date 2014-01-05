محمد میرجلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه از 23 تا 26 اردیبشت ماه سال 93 برپا خواهد شد.

وی بيان كرد: نمايشگاه بين المللي تخصصي ماشين آلات و محصولات نساجي، چرم، پوشاك و فرش در استان يزد به عنوان يكي از قطبهاي صنعت نساجي ايران با قدمت ديرينه اي كه در راستاي فعاليتهاي نساجي دارد، فرصت مناسبي پديد مي آورد كه واحدهاي صنعتي ما بتوانند با آخرين دستاوردهاي علم و صنعت در زمينه هاي مختلف نساجي آشنا شوند و توليدات متنوع خود را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار دهند.

میرجلیلی افزود: نساجی استان یزد سابقه ای کهن داشته و در ادوار مختلف تاریخ، نساجان یزدی به خوبی درخشیده و آثار نفیس و با ارزشی را از خود بر جای گذارده اند.

وی، هدف از برپایی این نمایشگاه را توسعه صنعت نساجی، ایجاد رقابت سالم بین واحدهای صنعتی و برقراری ارتباط متناسب بین صنعت و واحدهای دانشگاهی جهان اعلام کرد.

ميرجليلي ادامه داد: در این نمایشگاه محصولات بخش نساجی از جمله ماشین‌ آلات، چرم، پوشاک، مواد اولیه نساجی، رنگ، فرش و موکت در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.