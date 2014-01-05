  1. استانها
  2. یزد
۱۵ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۱۰

نمایشگاه بین‌المللی تخصصی ماشین آلات و محصولات نساجی در يزد راه‌اندازي مي‌شود

نمایشگاه بین‌المللی تخصصی ماشین آلات و محصولات نساجی در يزد راه‌اندازي مي‌شود

یزد - خبرگزاری مهر: مديرعامل شركت مهندسي تحقيقاتي سيما نساج يزد گفت: هشتمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی ماشین آلات و محصولات نساجی، چرم، پوشاک و فرش استان یزد برگزار می‌شود.

محمد میرجلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه از  23 تا 26 اردیبشت ماه سال 93 برپا خواهد شد.

وی بيان كرد: نمايشگاه بين المللي تخصصي ماشين آلات و محصولات نساجي، چرم، پوشاك و فرش در استان يزد به عنوان يكي از قطبهاي صنعت نساجي ايران با قدمت ديرينه اي كه در راستاي فعاليتهاي نساجي دارد، فرصت مناسبي پديد مي آورد كه واحدهاي صنعتي ما بتوانند با آخرين دستاوردهاي علم و صنعت در زمينه هاي مختلف نساجي آشنا شوند و توليدات متنوع خود را در معرض ديد بازديدكنندگان قرار دهند.

میرجلیلی افزود: نساجی استان یزد سابقه ای کهن داشته و در ادوار مختلف تاریخ، نساجان یزدی به خوبی درخشیده و آثار نفیس و با ارزشی را از خود بر جای گذارده اند.

وی، هدف از برپایی این نمایشگاه را توسعه صنعت نساجی، ایجاد رقابت سالم بین واحدهای صنعتی و برقراری ارتباط متناسب بین صنعت و واحدهای دانشگاهی جهان اعلام کرد.

ميرجليلي ادامه داد: در این نمایشگاه محصولات بخش نساجی از جمله ماشین‌ آلات، چرم، پوشاک، مواد اولیه نساجی، رنگ، فرش و موکت در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

کد مطلب 2208511

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه