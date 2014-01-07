کتاب"آوازهایی در مه" به چاپ دوباره می رسد

غلامعلی ولاشجردی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کتاب آوازهایی در مه - فرهنگ عامه مردم اراک- دراسفند ماه سال 90 با تیراژ سه هزار نسخه وارد بازار شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این کتاب پس از سه ماه از چاپ آن نایاب شده است یاد آور شد: به دلیل مشکلات مالی و تنگناهایی که وجود داشت تا به حال این کتاب تجدید چاپ نشده است.

ولاشجردی با بیان اینکه در کتاب آوازهایی در مه فرهنگ عامه مردم اراک پژوهش شده و به رشته تحریر درآمده است اظهار کرد: مکتوب کردن فرهنگ و آداب و رسوم مردم موضوعی پراهمیت است که بی توجهی به آن گاه جبران ناپذیر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کتاب" نام های ماندگار" گفت: این کتاب نیز سیری در احوال شخصیت های گذشته و حال استان مرکزی است در سال 1382 با تیراژ سه هزار نسخه چاپ و روانه بازار شده است.

نویسنده و پژوهشگر اراکی خاطرنشان کرد: استان مرکزی منطقه ای فرهنگ خیز و عالم پرور است که در قرنهای گذشته و حتی دهه های اخیر شخصیت های علمی- فرهنگی و سیاسیون بسیاری را به عرصه رسانده است که بی توجهی به آن ممکن است بخشهایی از تاریخ و فرهنگ این سرزمین را در غبار ایام محو و نابود کند.

غلامعلی ولاشجردی فراهانی، پژوهشگر برتر سه دوره استان مرکزی و مولف هشت کتاب نام آشنای حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات است.

وی مجموعه داستانهای کوتاه "انار تلخ" و آثار و مقالات بسیاری چون "سهم اراک در کسب افتخارات ملی" ، "خیزشی نو در مطبوعات" ، "زبان فارسی میراث مشترک" و...را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.

