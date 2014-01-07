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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۲۴

برنامه تیم ملی نیجریه برای بازی با شیلی یا اروگوئه

برنامه تیم ملی نیجریه برای بازی با شیلی یا اروگوئه

تیم ملی فوتبال نیجریه قصد دارد روز پنجم مارس (14 اسفند) در دیداری تدارکاتی به مصاف یکی از تیم‌های شیلی یا اروگوئه از آمریکای لاتین برود.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال نیجریه در تلاش است تا از فیفا دی پیش رو در روز پنجم مارس (14 اسفند) بهترین استفاده را ببرد. این فدراسیون در حال مذاکره و فراهم کردن شرایط برای بازی با تیم‌هایی از آمریکای لاتین یا اروپای شرقی است. یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال نیجریه در این خصوص گفت: " شما می‌دانید که ما در جام جهانی با تیم‌های ایران، آرژانتین و بوسنی همگروه هستیم. برای همین فدراسیون به دنبال برنامه ریزی و تفاهم برای برگزاری بازی با یک تیم از امریکای لاتین به خاطر شباهت به سبک بازی با آرژانتین است. با این حال نام این کشور هنوز مشخص نیست و ممکن است با یکی از سه کشور مکزیک، پرو و  اروگوئه بازی کنیم.

این مسئول فدراسیون فوتبال نیجریه ادامه داد: در حال حاضر یکی، دو کشور اروپایی خواهان بازی تدارکاتی با ما هستند ولی ما درگیر مسابقات جام ملت‌های آفریقا هستیم. در هر صورت ما در روز پنجم مارس یک بازی تدارکاتی خوهیم داشت.

کد مطلب 2209826

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