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۲۰ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۴۵

برای آماده‌سازی جهت حضور در برزیل؛

تیم نیجریه به مصاف مکزیک می‌رود

تیم نیجریه به مصاف مکزیک می‌رود

تیم فوتبال نیجریه در دیداری آماده‌سازی برای حضور در جام جهانی برزیل به مصاف تیم مکزیک می‌رود. 

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت AJC، تیم فوتبال نیجریه حریف ایران در مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی 2014 برزیل در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم مکزیک می‌رود. این بازی روز 5 مارس (14 اسفندماه) برگزار می‌شود.

مکزیک که با برتری برابر نیوزلند در بازی پلی‌آف به رقابتهای جام جهانی برزیل صعود کرد، در گروه A به مصاف تیم‌های برزیل، کرواسی و کامرون می‌رود. این تیم در بازی تدارکاتی با نیجریه از خاویر هرناندز از منچستریونایتد و جیوانی دوس سانتوس از ویارئال سود خواهد برد.

نیجریه هم در مرحله گروهی جام جهانی برزیل با تیم‌های ایران، آرژانتین و بوسنی همگروه است و نخستین دیدارش در آن مسابقات را روز 26 خردادماه برابر تیم ایران برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 2211546

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