به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت AJC، تیم فوتبال نیجریه حریف ایران در مرحله گروهی رقابتهای فوتبال جام جهانی 2014 برزیل در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم مکزیک میرود. این بازی روز 5 مارس (14 اسفندماه) برگزار میشود.
مکزیک که با برتری برابر نیوزلند در بازی پلیآف به رقابتهای جام جهانی برزیل صعود کرد، در گروه A به مصاف تیمهای برزیل، کرواسی و کامرون میرود. این تیم در بازی تدارکاتی با نیجریه از خاویر هرناندز از منچستریونایتد و جیوانی دوس سانتوس از ویارئال سود خواهد برد.
نیجریه هم در مرحله گروهی جام جهانی برزیل با تیمهای ایران، آرژانتین و بوسنی همگروه است و نخستین دیدارش در آن مسابقات را روز 26 خردادماه برابر تیم ایران برگزار خواهد کرد.
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