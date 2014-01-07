ورود سامانه بارشی جدید به کشور/ ادامه روند کاهشی دمای هوای پایتخت

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: امروز در جنوب شرق و شرق کشور به صورت پراکنده‌تر در برخی از مناطق جنوب دامنه‌های جنوبی و مرکزی زاگرس و همچنین نواحی مرکزی و شمال شرق کشور شاهد بارش برف و باران هستیم.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی افزود: از سمت غرب از میزان بارش‌ها کاسته می‌شود.

وی ادامه داد: این سامانه بارشی اوایل وقت روز چهارشنبه از مرزهای شرقی کشور خارج می شود و شدت بارش‌ها در جنوب استان سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان خواهد بود.

وی با بیان اینکه خلیج فارس و دریای عمان طی روزهای جاری مواج است، اظهار داشت:‌فردا با ورود موج‌های ضعیف از سمت نوار شمالی در برخی از مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر و همچنین شمال شرق کشور شاهد بارش پراکنده خواهیم بود.

وظیفه در ادامه با بیان اینکه روز پنجشنبه برای کشور جوی آرام پیش‌بینی می‌شود، اظهار داشت: طی روز جمعه سامانه بارشی جدید وارد کشور می‌شود و بر همین اساس در غرب و جنوب غرب شاهد بارش پراکنده خواهیم بود.

وی درباره بارندگی در پایتخت یادآور شد: امروز آسمان تهران نیمه‌ ابری تا ابری است و در ارتفاعات شاهد بارش پراکنده هستیم.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی با بیان اینکه تا روز جمعه بارش قابل توجهی در تهران نخواهیم داشت، خاطرنشان کرد: طی روزهای آینده دمای هوای این کلانشهر روند کاهشی خواهد داشت.

