تحصیل سه هزار دانش آموز متوسطه مازندران در مدارس شبانه روزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عابدی ظهر پنجشنبه در نشست مسئولان آموزش و پرورش استان در خصوص مدارس نمونه دولتی گفت: این مدارس جهت رفع مشکل حمل و نقل بین شهری در طی سالهای اخیر از 51 مدرسه به 73مدرسه رسیده است.

وی تعداد مدارس شبانه روزی استان را 52 مدرسه با 255 کلاس درس و سه هزار و 897دانش آموز نوان کرد و ابراز داشت: در خوابگاه های مدارس شبانه روزی تعداد 2هزار و 700دانش آموز مستقر و مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان مازندران با بیان اینکه رتبه مازندران از لحاظ شانس پذیرش دانشجو در کشور رتبه پنجم است گفت: این استان در دوره متوسطه دوم 91 هزار و 855 دانش آموز دارد بطوریکه با افزایش ظرفیت دانشگاهی شانس استان از لحاظ قبولی در کنکور سراسری به رتبه اول در کشور خواهد رسید.



وی اظهار داشت: گزارش حوزه معاونت آموزش متوسطه شامل متوسطه اول(راهنمائی سابق)، متوسطه دوم(نظری سابق) و متوسطه سوم ( اداره کارو دانش و تکنولوژی متوسطه ) است، می باشد.



وی افزود: متوسطه اول بر اساس برنامه درسی ملی مطابق مفاد سند تحول بنیادین در ساختار تحصیلی نظام جدید شامل 6سال دوره ابتدائی و 6 سال دوره متوسطه است که جمعا 12سال تحصیلی محسوب می شود.



معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان مازندران با بیان اینکه ساعت آموزشی دوره متوسطه در طول یکسال تحصیلی یکهزار و یکصد و 10 ساعت است گفت: ساعت تدریس هفته ای هر پایه تحصیلی 30ساعت است که نسبت به سالهای گذشته 3ساعت کاهش یافته است.



عابدی تعداد دانش آموزان استان را به تفکیک موقعیت استقرار آنها شامل 28 هزار و 259 نفر در روستاها و 53 هزار و 91 نفر در شهرها عنوان نمود.



65 درصد از دانش آموزان استان تنها از 36درصد فضای آموزشی برخوردار هستند

وی در ادامه با بیان اینکه 35 درصد از کل دانش آموزان استان در روستاها و 65درصد آنها در شهرها مشغول به تحصیل هستند خاطرنشان کرد: 36درصد از فضای آموزشی به مدارس شهری و 64درصد دیگر مربوط به مدارس روستائی اختصاص دارد که نشان می دهد با مهاجرت به شهرها و افزایش دانش آموزان و با توجه به فضای آموزشی اندک در شهرها اجحاف به دانش آموزان مدارس شهری به لحاظ تراکم خواهد شد.



معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه در بحث توزیع سخت افزارها در مدارس راهنمائی دچار مشکل هستیم گفت: جمعیت کم در مدارس زیاد و جمعیت زیاد در مدارس کم در حال تحصیل هستند که این مورد نیز از دیگر مشکلات این حوزه می باشد.



عابدی تعداد دانش آموزان استان به تفکیک پایه را شامل 49درصد در پایه هفتم و 51درصد در پایه نهم عنوان نمود و افزود: با توجه به استقرار نظام جدید در دوره متوسطه اول، پایه دوم راهنمائی نداریم بطوریکه با وجود پایه هفتم و سوم راهنمائی تعداد دانش آموزان قریب به 80هزار نفر می باشد و این در صورتی است که این رقم می بایست 120هزار نفر باشد.



وی با یادآوری اینکه 91درصد از دانش آموزان ما در مدارس دولتی و 9درصد از دانش آموزان متوسطه اول در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند ابراز داشت: با توجه به تحولات کمی گروه آموزشی راهنمائی و هدایت تحصیلی در طول 7سال متوالی 99درصد از دانش آموزان متوسطه اول در مدارس در حال تحصیل هستند که این پوشش آموزشی رضایت بخش است.



وی افزود: در بحث کودکان بازمانده از تحصیل با وجود الزامات قانونی آمار این کودکان در سال 92- 91به تعداد 132نفر رسیده است و این در صورتی است که در سال تحصیلی91-90 این رقم 273نفر بود که نشان می دهد با همکاری اولیاء توانستیم تا حدودی این مشکل را مرتفع نمائیم.



این مسوول نرخ قبولی دانش آموزان متوسطه اول( دوره راهنمائی) را در سال تحصیلی سال گذشته 99.33درصد عنوان کرد و بیان داشت: نرخ ارتقاء به پایه سوم 98.7درصد و نرخ ترک تحصیل در این پایه نیز 0.62درصد است.



عابدی نرخ تکرار پایه را 0.69درصد در راهنمائی عنوان کرد و گفت: پوشش تحصیلی در روستاها نیز توسط آموزش و پرورش با توجه به آمار 35درصد دانش آموزان در روستاها خوب و رضایت بخش است.



معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان مازندران با بیان اینکه در دوره متوسطه دوم دانش آموزان با غول کنکور مواجه هستند اظهار کرد: این دوره با هدف شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مساعد جهت هدایت تحصیلی و... می باشد بطوریکه این دوره با داشتن 4پایه تحصیلی تعداد 91هزار و 855دانش آموز را شامل می شود.



مازندران رتبه پنجم را از لحاظ شانس پذیرش دانشجو در کشور دارد



عابدی با یادآوری اینکه در نمودار توزیع نوع مدارس در این دوره 16درصد دانش آموزان در مدارس غیردولتی و 64درصد در مدارس دولتی درس می خوانند گفت: این رقم نسبت به دوره متوسطه اول از لحاظ اقبال به مدارس غیردولتی در حال افزایش است .



وی با بیان اینکه 44.5درصد از پسران و 55.5درصد از دختران در متوسطه دوم (نظری) در حال تحصیل هستند خاطرنشان کرد: در توزیع بین رشته ای درصد بیشتری از دختران به رشته تجربی گرایش دارند بطوریکه سبب انحراف از کنکور شده و شانس قبولی آنها در دانشگاه نیز کمتر خواهد شد.



معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران در ادامه با اشاره به اینکه 28درصد از دانش آموزان در رشته ریاضی، 27درصد در رشته انسانی و 45درصد در رشته تجربی تحصیل می کنند درصد فارغ التحصیلی در هریک از این رشته ها را در سال تحصیلی گذشته در رشته ریاضی 91.5درصد، رشته تجربی 90.42درصد و رشته انسانی 80.04درصد عنوان کرد.



عابدی وضعیت توزیع دانش آموزان متوسطه دوم را معکوس متوسطه اول دانست و افزود: 18درصد در مدارس روستائی و 82درصد درشهرها در حال تحصیل می باشند.



وی از کسب رتبه دوم درصد قبولی در کنکور سراسری طی سه سال متوالی در بین 32استان کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: این رتبه که از سال 85تاکنون کسب شده و هر سال کاهش یافت تا به رتبه دوم رسیدیم درموقعیتی بدست آمد که در رتبه بندی استانها از لحاظ شانس پذیرش دانشجو در کشور بعد از استانهای سمنان، یزد ، قزوین و مرکزی رتبه پنجم را داریم.



معاون متوسطه آموزش و پرورش افزود: با افزایش ظرفیت دانشگاهی می توانیم رتبه اول درصد قبولی را در کشور کسب کنیم .