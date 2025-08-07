نرخ پوشش تحصیلی در مازندران بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر فریدون کلبادی نژاد صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از درخشش مازندران در آموزش کشور وصدرنشینی در نرخ پوشش تحصیلی دوره اول متوسطه خبر داد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، از کسب رتبه اول پوشش تحصیلی دوره اول متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ خبر داد و گفت: نرخ پوشش تحصیلی در استان ۹۵/۷۰ درصد و در کشور ۹۲/۱۷ درصد بوده است.

وی ادامه داد: مازندران همچنین در نرخ تکرار پایه (۱/۱۳ درصد) و نرخ ارتقا (۹۷/۰۵ درصد) رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده و در نرخ گذر از ابتدایی به متوسطه اول با ۹۸/۵۷ درصد در جایگاه چهارم قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با قدردانی از تلاش مدیران مدارس، بر تداوم جذب حداکثری دانش‌آموزان در سال تحصیلی آینده و نقش‌آفرینی مدارس به عنوان کانون‌های تربیت محله‌محور تأکید کرد.

به گزارش مهر بیش از ۵۳۸ هزار دانش آموز در استان مازندران مشغول تحصیل هستند.