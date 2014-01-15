جعفر ابراهیمی(شاهد)، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، دهه 60 و 70 را بهترین دوره نشریات کودک و نوجوان دانست و افزود: بعد از این دو دهه، نشریات کودک و نوجوان، یک سیر نزولی را پشت سر گذاشتند. انتشار روزنامه «آفتابگردون» و مجله «سروش نوجوان» متوقف شد آن هم در حالی که سروش نوجوان، موجب شکلگیری شعر نوجوان شد و روزنامه آفتابگردون، تحولی بزرگ در ادبیات کودک و نوجوان ما به شمار میرفت آن هم وقتی هیچکدام از کشورها روزنامهای برای این گروه سنی نداشتند.اصلا با وجود همین نشریات بود که جشنواره مطبوعات کودک شکل گرفت و من دبیر نخستین جشنواره بودم.
به گفته نویسنده کتاب «جوری جورتان»، امروز شرایط سیاسی و اجتماعی تغییر کرده است؛ «دوچرخه» مشکلات خاص خود را دارد، «کیهان بچهها»، درگیر مسایل سیاسی شده و بیش از آنکه شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان را جذب کند، آنها را از خود میراند.
وی ادامه داد: حقالتحریرها بسیار اندک است و با این مبالغ ناچیز نمیتوان روزگار گذراند. خاطرم هست من بابت نخستین شعرم که در «کیهان بچهها» منتشر شد، 150 تومان حقالتحریر گرفتم که تقریبا برابر با 50 هزار تومان امروز بود اما حالا شرایط مالی، شرایط خوبی نیست اما این فقط بخشی از مشکلات است.
ابراهیمی، وجود افراد مختلف با دیدگاههای متفاوت را نقطه قوت یک نشریه دانست و افزود: چه در دوره وحید نیکخواه آزاد و چه روزگاری که امیرحسین فردی، سردبیر نشریه «کیهان بچهها» بود، همه آدمها با هر طرز فکری میتوانستند در این نشریه قلم بزنند اما امروز، نشریات کودک و نوجوان هم سیاستزده و انحصارطلب شدهاند. تنها همفکران خود را میپذیرند و دیگران را در جمع خود راه نمیدهند.
این شاعر و نویسنده کودک و نوجوان با اشاره به اینکه نشریات و جوانان امروز به پیشکسوتها احترام نمیگذارند، گفت: امروز برخلاف دهه 60 کسی سراغی از ما نمیگیرد ولی جوان امروز باید بداند من آینه فردای او هستم پس اگر به من احترام بگذارد، فردا به او احترام میگذارند.
