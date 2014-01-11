حدیث لزرغلامی، شاعر و نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نشریات «کیهان بچهها» و «سروش نوجوان» 30 سال پیش را نمیتوان با مجلات امروز مقایسه کرد، گفت: آنچه در شعر نوجوان رخ داد، تنها وابسته به «سروش نوجوان» نبود یا تنها وحید نیکخواه آزاد نبود که گروهی از شاعران و نویسندگان و تصویرگران کودک و نوجوان را دور خود جمع کرد و بر تربیت نسلی از دستاندرکاران شعر، ادبیات و تصویرگری کودک تاثیر گذاشت بلکه آنچه اتفاق افتاد مرهون شرایط سیاسی و اجتماعی آن برهه از زمان بود مثل آنچه در دهه 40 اتفاق افتاده و بر روند شعر معاصر اثر گذاشته بود.
شاعر مجموعه «اگر زن نبودم قطار بودم»، شرایط حاکم بر جامعه را تاثیرگذار بر مطبوعات دانست و افزود: شرایط اجتماعی و سیاسی، دامنههای فعالیت یک فرد را محدود میکند یا به آن شکل میدهد وگرنه از زندهیاد قیصر امینپور که بگذریم باقی کسانی که در نشریات «کیهان بچهها» و «سروش نوجوان» و «آفتابگردون» بودند، هنوز هم هستند و فعالیت میکنند اما شرایط بهگونهای است که آن فضا دیگر تکرار نمیشود.
لزرغلامی به اینکه شرایط مالی و گرانی کاغذ هم بر روند نشریات تاثیر میگذارند اشاره و بیان کرد: امروز با وجود گرانی و شرایط بد اقتصادی، کمتر نشریهای از کاغذ مرغوب استفاده میکند. کار تصویرگر با کیفیت بد منتشر میشود و همه اینها موجب میشود که بچهها رغبت کمتری به خواندن و ورق زدن نشریات داشته باشند و اینجاست که مسئولان میتوانند به کمک مجلات کودک و نوجوان و دستاندرکارانشان بیایند و تا آنجا که میتوانند در رفع مشکلات مالی بکوشند.
به گفته نویسنده «تهران به روایت سوم شخص غایب» امروز مسئولان نشریات برای جا انداختن و انجام کاری که که 10 سال پیش به راحتی انجام میشد با مشکل روبهرو هستند. برای مثال امروز فضایی وجود ندارد تا دختران و پسران نوجوان دور هم جمع شوند. مدارس غیرانتفاعی کوشیدهاند تا جای چنین فضاهایی را پر کنند اما این مدرسهها هم به صورت جزیرهای رفتار میکنند و با گرفتن شهریههای هنگفت، بچهها را در حصار خود گرفتار میکنند در حالی که دانشآموزان دوست دارند فضای خارج از مدرسه را تجربه کنند.
لزرغلامی معتقد است سرشت کودکان در همه جای دنیا یکی است. آنها زیباییهای جهان را میشناسند و اگر زمین حاصلخیزی باشد، بذر را به خوبی در خود پرورش میدهد. مساله این است که باید آن فضا و آن زمین فراهم و آماده کشت شود.
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