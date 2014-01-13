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۲۳ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲

پس از اتفاقات اخیر؛

کفاشیان استقلال و پرسپولیس را تهدید کرد/ قبل از دربی حساسیت ایجاد نکنید!

کفاشیان استقلال و پرسپولیس را تهدید کرد/ قبل از دربی حساسیت ایجاد نکنید!

رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید از مدیران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خواسته تا قبل از دربی، با فرافکنی و درگیری رسانه‌ای، حساسیت و استرس ایجاد نکنند؛ در غیر اینصورت کمیته انضباطی با آنها برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در حاشیه نشست رونمایی از تنها سامانه رسمی مخابراتی فوتبال ایران درباره جنگ رسانه‌ای استقلال و پرسپولیس در آستانه دربی، اظهار داشت: ما از مدیران این دو باشگاه خواستیم استرس ایجاد نکنند تا شاهد بازی خوبی باشیم. اگر غیر از این باشد، قطعا کمیته انضباطی با آنها برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: برای این موضوع متاسفم. مدیران باشگاه استقلال و پرسپولیس باید خویشتندار باشند تا بازی تماشاگرپسند از آب در بیاید. اگر این فرافکنی‌ها ادامه یابد قطعا با آنها برخورد می‌شود. این دو باشگاه نباید مسائل ذهنی را روی سایتها عنوان کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان درباره داور دربی هم گفت: ما تصمیم گرفتیم داور ایرانی باشد و قطعا این مسابقه هم داور ایرانی خواهد بود.

کد مطلب 2213500

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