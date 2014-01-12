به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، باشگاه پرسپولیس در پی انتشار یادداشتی در سایت رسمی باشگاه استقلال اطلاعیه ای را صادر کرده و خواستار برخورد قاطع ریاست فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی ، سازمان لیگ و مسئولان با جوسازی ها، فرافکنی ها، وارونه جلوه دادن حقایق، دست پیش گرفتن و طلبکار شدن و مهم تر از همه تخریب داور احتمالی دربی توسط باشگاه استقلال شد.



در اطلاعیه باشگاه پرسپولیس آمده است:

متاسفانه تیمی که در سال های اخیر نه به گواه ما بلکه به گواه اظهار نظر کارشناسان داوری و اتفاق نظر رسانه ها در سایه اشتباهات داوری حق سایر تیم ها را تضییع کرده و با دست های پشت پرده ای که خودشان همیشه به آنها آویزان هستند قهرمانی های شائبه داری را در کارنامه زندگی ورزشی شان با افتخار یدک می کشند دست پیش را گرفته و پرسپولیس، تیمی که در سال های اخیر مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته را متهم به بهره برداری و منفعت از اشتباهات داوری می کنند.

نمونه هایی را مثال زده اند که بسیاری از آنها قابل نقد است آن هم بر اساس نظر کارشناسان داوری. به عنوان مثال می گویند سه - چهار گل پرسپولیس در بازی با مس با اشتباه داوری به ثمر رسیده در حالی که حاضریم چندین و چند کارشناس بیایند و بگویند که آیا چنین ادعاهای پوچی صحت دارد یا خیر. کما اینکه کارشناسان داوری درباره شش گل پرسپولیس به مس نظر داده و هرگز نگفته اند که سه یا چهار گل پرسپولیس مردود بوده. مشت نمونه خروار است، سایر ادعاهای تیمی که خود را از نظر فنی بازنده میدان می بیند و به فرافکنی و جوسازی پناه برده با لیست کردن مواردی کذب و غیر واقع سعی در آن دارد که با جوسازی یکی از داوران احتمالی دربی را تغییر داده و پرسپولیس که در فصل جاری از اشتباهات داوری ضربات فراوانی را متحمل شده را تیمی جلوه دهند که از این اشتباهات منافع بسیاری برده است. آقایان فصل گذشته یادتان رفته که چگونه با اشتباهات داوری قهرمان شدید. آیا دوست دارید CD اشتباهات داوری به نفع استقلال در فصل گذشته و فصل جاری منتشر شود تا بار دیگر همگان بدانند که با چه فضاحتی این قهرمانی را کسب کرده اید؟ اگر بخواهیم به تک تک مواردی که مثال زده اند بپردازیم حوصله همگان سر می رود چرا که این فرافکنی ها و اکاذیب ارزش نقد کردن نیز ندارد. نمی آیند و بگویند که پرسپولیس در فصل جاری در چهار بازی خارج از خانه مقابل تیم های مدعی سپاهان، تراکتورسازی ، فولاد و نفت چگونه در سایه اشتباهات داوری بازی های شش امتیازی را واگذار کرده است. نمی آیند اشتباهاتی که از آن بهره مند شده اند را لیست کنند. نمی آیند بگویند که تماشاگران تیم میهمان در بازی پرسپولیس و داماش 85 دقیقه به مدافع ملی پویش پرسپولیس توهین و فحاشی کردند اما از پرسپولیس یک امتیاز کسر شد.

به عنوان مثال به عدم حضور صادقیان و مسلمان در اردوی تیم ملی اشاره می کنند در حالی که نمی گویند علیرضا منصوریان و منصور رشیدی چگونه دروازه بان دوم استقلال که در همه اردوهای تیم زیر 22 سال حضور داشت را به این اردو دعوت نکردند تا مبادا مهدی رحمتی به واسطه حضور حسینی دروازه بان استقلال در اردوی تیم ملی زیر 22 سال در کیش و رقابت های عمان بدون جایگزین بماند. آقایان نمی گویند که علی دایی بخشیده نشد بلکه به واسطه اثبات حقانیت ، تبرئه شد و محرومیتی که به ناحق در نظر گرفته شده بود لغو شد. به بخشیده شدن کارت قرمز میثم حسینی اشاره می کنند اما نمی گویند که با تبدیل شدن کارت قرمز به کارت زرد، میثم حسینی بازی بعدی را از دست داد و حکم فدراسیون مبنی بر لغو کارت قرمز حسینی هیچ کمکی به پرسپولیس نکرد.



بله! امسال مسلسل وار علیه پرسپولیس، مربیان و بازیکنانش احکامی صادر شد و بعد در یکی دو مورد این احکام تعدیل شد و متاسفانه پرسپولیس به عالم و آدم نیز بدهکار شده است. نمی آیند و اشتباهات داوری در فصل جاری و فصل گذشته به نفع تیم خودشان را لیست کنند چرا که با چنین اقدامی دست به خودکشی زده و بر طبل رسوایی تیمی کوبیده اند که با بهره بردن از اشتباهات سریال‌وار داوری قهرمان شده و امسال نیز به صدر جدول رسیده است. خجالت آور است، کسانی طلبکار شده اند که در سه - چهار سال اخیر از اشتباهات داوری در دربی ها نهایت بهره را برده و ظلمی تاریخی را به پرسپولیس روا داشته اند.

آقایان می خواهید واقعیات تاریخی را چگونه کتمان کنید. شما تیمی هستید که در دربی 69 با آفساید اعلام شدن گل صد در صد سالم محمد نوری به پرسپولیس نباختید و برنده میدان تلقی شدید و در دربی 70 نیز با نگرفتن پنالتی مسلم روی غلامرضا رضایی از شکست فرار کردید. رسوایی در دربی 73 و مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ استقلال را چگونه می خواهید از اذهان عمومی پاک کنید. در آن بازی از دو بازیکن تست دوپینگ گرفته شد و آزمایش هر دوی آنها مثبت اعلام شد و بنا به اعلام و مصاحبه های بسیاری از بازیکنان و عوامل تیم همه بازیکنان استقلال در آن بازی از پودر jack3d استفاده کرده بودند و طبیعی بود که اگر از 11 بازیکن این تیم آزمایش دوپینگ گرفته می شد، آزمایش همه آنها مثبت اعلام می شد. حال بماند که در همان دربی با لطف برخی مسئولان بازی پرسپولیس و استقلال در جام حذفی به ناگاه چند هفته زودتر برگزار شد تا پرسپولیس با دست بسته و سیلی از مصدوم و محروم به مصاف آبی هایی برود که از این نعمات و الطاف در این سال ها به کرات بهره برده اند.

شما تیمی هستید که علاوه بر فاجعه های دربی 69 ، 70 و 73 در دربی رفت فصل گذشته(دربی 75) نیز در شرایطی از شکست فرار کردید که پیراهن محسن بنگر در محوطه جریمه توسط بازیکن استقلال تیکه و پاره شد اما نه تنها داور بازی پنالتی مسلم پرسپولیس را نادیده گرفت بلکه بعدا و با انتشار فیلم این صحنه در سایت رسمی باشگاه پرسپولیس کمیته انضباطی هم نیامد بازیکن شما را مثل پیام صادقیان محروم کند.

شما تیمی هستید که پس از تحمیل این ظلم های داوری به پرسپولیس در دربی برگشت فصل گذشته نیز(دربی 76) در شرایطی بازنده میدان را ترک نکردید که بنابر اظهار نظر سه کارشناس داوری(رودنیل، خسروی، غیاثی) سه پنالتی مسلم پرسپولیس توسط داور میدان نادیده گرفته شد، بماند که روی سایر اشتباهات داوری در دربی های اخیر که به آن اشاره کردیم نیز تمامی کارشناسان اتفاق نظر داشته که چگونه حق پرسپولیس نادیده گرفته شده است.

در دربی رفت امسال نیز امیرحسین صادقی در حالی اخراج نشد که کارشناسان بر خطای شدید او و دادن کارت قرمز به وی تاکید داشتند. شما برای سرپوش گذاشتن روی این رسوایی ها تصویر گل سالم محمد نوری را در روزنامه مدیرعاملتان با فتوشاپ جعل کردید تا به مردم و افکار عمومی القا کنید که این گل سالم نبوده، حرف های امروزتان نیز مثل گل محمد نوری، پنالتی روی غلامرضا رضایی، بنگر و دیگر بازیکنان پرسپولیس سرشار از جعل و فرافکنی است.

ما به این فرافکنی ها و دست پیش گرفتن و پس نیفتادن ها عادت کرده ایم. شما می توانید به این قهرمانی های آلوده و زیر سوال رفته افتخار کنید و به این دربی هایی که با اشتباهات سریال‌وار در سال های اخیر پیروز بوده و یا نباخته اید ببالید، نوش جانتان. حال می خواهید به فدراسیون فوتبال، کمیته داوران ، سازمان لیگ و افکار عمومی در سایه بازی با جملات القا کنید که سعید مظفری زاده داوری که پرسپولیس در طول دوران قضاوتش از اشتباهات او بی نصیب نبوده پرسپولیسی است. حدس می زنید و از طریق دست های پشت پرده ای که همیشه نردبان موفقیت هایتان بوده اند مطلع شده اید که احتمال زیادی دارد سعید مظفری زاده داور دربی باشد، می آیید با مطرح کردن اتهام پرسپولیسی بودن سعید مظفری زاده می خواهید با یک تیر دو نشان بزنید و کاری کنید که یا او داور دربی نباشد و یا اینکه او اگر داور دربی بود در سایه جوسازی های شما طوری قضاوت کند که همچون سایر دربی های سال های اخیر از اشتباهات داوری بهره مند شوید و چشم ها را بر روی حقایق بسته به آن افتخار کنید. باعث تاسف بسیار است اگر فدراسیون فوتبال با این جوسازی ها برخورد قاطع نکند.

باعث تاسف بسیار خواهد بود که فدراسیون فوتبال بنشنید و این جوسازی ها را تماشا کند. متاسفیم و ناچار به اینکه در صورت عدم برخورد قاطع با باشگاه استقلال مستند اشتباهات داوری به نفع استقلال در سال های اخیر را در سایت رسمی باشگاه پرسپولیس به تصویر بکشیم و البته بیایم و اشتباهات داوری به نفع استقلال در فصل گذشته و فصل جاری را نیز در قالب یک فیلم چندین دقیقه ای به نمایش بگذاریم تا شاید برخی ها مهر سکوت بر لب زده و تا این حد حال که بیرون و داخل زمین از همه ماجراها منتفع می شوند نیایند و از عالم و آدم نیز طلبکار باشند.

منتظر واکنش فدراسیون فوتبال نیز می مانیم و امیدواریم آنهایی که این گونه درباره صادقیان، مسلمان و میثم حسینی و یا علی دایی دست به فرافکنی می زنند بروند و حداقل جویای احوال بازیکن استقلال صنعتی خوزستان باشند که دیروز با چهره ای خونین ورزشگاه آزادی را ترک کرد اما دریغ از یک کارت زرد به آندرانیک تیموریان و یا احکام فوری و آنی همچون صادقیان برای تیموریان. متاسفیم که مجبور به واکنش شدیم تا به بعضی ها ثابت کنیم حقیقت آن چیزی نیست که شما آن را وارونه جلوه داده اید. ماه نیز پشت ابرها نمانده و دم خروس بدجوری بیرون افتاده.



برای شما همین بس که به اظهار نظر واعظ آشتیانی مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال دقت کنید که صادقانه و شجاعانه چندی پیش اعلام کرد پاک ترین رتبه استقلال در سال های اخیر رتبه سومی در زمان سرمربی گری صمد مرفاوی بوده است.

ذکر این نکته را نیز خالی از لطف نمی دانیم که بگوییم سرمربی استقلال دیروز در کنفرانس خبری عنوان کرد در آستانه دربی برخی سوالات تغییر کرده است در حالی که به نظر می رسد ترس شما از شکست در دربی روز جمعه موجب تغییر رویه و فرافکنی های این چنینی شما شده است.