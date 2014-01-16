بزرگترین هدیه دولت افزایش سهمیه خوزستان از درآمدهای نفتی است

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه پیش از ظهر امروز در مراسم دیدار رئیس جمهور با مدیران و کارکنان صنعت نفت در منطقه نفتی دارخوین اظهار کرد: عسلویه پایتخت گاز و خوزستان پایتخت تولید نفت کشور است.

وی افزود: میدان نفتی دارخوین که در سال 1380 به بهره برداری رسید و در سال 83 با تولید 50 هزار بشکه نفت فعالیت خود را آغاز کرد، جزء میدان های مشترک محسوب نمی شود.

وزیر نفت عنوان کرد: در خشکی سه شرکت عمده تولید نفت به نامهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت نفت اروندان و شرکت نفت مناطق مرکزی داریم که شرکت مناطق نفتخیز جنوب از مهمترین آنها محسوب می شود.

زنگنه تصریح کرد: 43 میدان نفتی در کل کشور هستند که از آنها بهره برداری می شود ولی به دلیل مشکلاتی که در اثر تحریم به وجود آمده است هم اکنون ظرفیت تولید این میدانها به دو میلیون بشکه کاهش یافته در حالی که ظرفیت تولید می تواند بیشتر از دو میلیون بشکه باشد.

وی ادامه داد: 24 واحد نمک زدایی، سه تلمبه خانه، یک هزار و 200 متر لوله خطوط صادراتی نفت و سه هزار حلقه چاه در کل کشور وجود دارد.

وزیر نفت بیان کرد: صد هزار بشکه نفت در مناطق نفتی مرکزی داریم که روزانه بیش از 200 میلیون گاز تولید نیز در این شرکت تولید می شود.

زنگنه با بیان اینکه حوزه شرکت اروندان از ابتدای شروع فعالیتش تولید داشته است، گفت: وضعیت ما اکنون در سطح ملی و استان مناسب نیست و ما باید به افزایش ضریب بازیافت نفت توجه ویژه داشته باشیم .

وی اظهار کرد: عمده میدانهای نفتی در مناطق جنوبی کشور در حال گذراندن نیمه دوم عمر خود هستند که در راستای حل این مساله نیازمند مطالعات تخصصی هستیم تا سطح تولید کاهش نیابد.

وزیر نفت افزود: همچنین بسیاری از تاسیسات ما فرسوده و نیازمند نوسازی هستند به همین دلیل ما باید سهمیه خودمان در بازار جهانی نفت پیدا کنیم و در همین راستا ظرفیت بازیافت نفت و تعامل با دانشگاه های داخلی و خارجی را نیز افزایش دهیم.

زنگنه عنوان کرد: ما باید تلاش کنیم روشهای نوین اکتشاف و بسیاری از سرمایه گذاری های صورت گرفته در آینده را به خوبی به مرحله اجرا بگذاریم و به همین منظور نیازمند مدیریت کارآمد هستیم تا موانع و مشکلاتی که بر سر راه نفت وجود دارد، برطرف شود.

وی افزود: ما باید مشکلات نیروهای انسانی در این صنعت را برطرف و تاسیسات فرسوده میدانهای مشترک را بازسازی کنیم و برای حل این مساله نیازمند یاری دولت هستیم.

وزیر نفت با بیان اینکه نفت با مردم خوزستان عجین شده است، گفت: مردم استان باید استفاده روشن و وِیژه از در آمدهای نفتی را احساس کنند که اگر برای مردم خوزستان دو یا سه درصد از درآمدهای نفتی هزینه شود اتفاقی نمی افتد.