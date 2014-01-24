کاربران ایرانی خواستار بالابردن کیفیت شبکه های اجتماعی داخلی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا که با محور "شبکه های اجتماعی؛ بایدها و نبایدها" شب گذشته از شبکه سوم سیما پخش شد مسابقه نظرسنجی تلویزیونی با موضوع بهترین راه تقویت شبکه های اجتماعی ایرانی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

از میان شرکت کنندگان این نظرسنجی 52.6 درصد بالابردن کیفیت و تبلیغ و معرفی شبکه های اجتماعی داخلی را بهترین راه تقویت این شبکه ها عنوان کردند.

در همین حال 37.3 درصد شرکت کنندگان رقابت با شبکه های خارجی را بهترین راه تقویت شبکه های اجتماعی داخلی دانستند و 10.1 درصد نیز به انحصاری کردن شبکه های اجتماعی داخلی رای دادند.