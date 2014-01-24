  1. دانشگاه و فناوری
۴ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۶

در یک نظرسنجی تلویزیونی

کاربران ایرانی خواستار بالابردن کیفیت شبکه های اجتماعی داخلی شدند

کاربران ایرانی خواستار بالابردن کیفیت شبکه های اجتماعی داخلی شدند

براساس نتایج یک نظرسنجی تلویزیونی، کاربران ایرانی سایتهای اینترنتی، خواهان بالابردن کیفیت و تبلیغ و معرفی بیشتر شبکه های اجتماعی داخلی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه تلویزیونی دیروز امروز فردا که با محور "شبکه های اجتماعی؛ بایدها و نبایدها" شب گذشته از شبکه سوم سیما پخش شد مسابقه نظرسنجی تلویزیونی با موضوع بهترین راه تقویت شبکه های اجتماعی ایرانی به بحث  و تبادل نظر گذاشته شد. 

از میان شرکت کنندگان این نظرسنجی 52.6 درصد بالابردن کیفیت و تبلیغ و معرفی شبکه های اجتماعی داخلی را بهترین راه تقویت این شبکه ها عنوان کردند.

در همین حال 37.3 درصد شرکت کنندگان رقابت با شبکه های خارجی را بهترین راه تقویت شبکه های اجتماعی داخلی دانستند و 10.1 درصد نیز به انحصاری کردن شبکه های اجتماعی داخلی رای دادند.

کد مطلب 2220238

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