اولین وعده سفر استانی روحانی به خوزستان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی در سفر چند روز اخیر خود به استان خوزستان به مردم اهواز وعده داد تا پایان هفته (یعنی روز جمعه) آب طرح آبرسانی غدیر برای بهبود کیفیت آب شرب مردم اهواز وارد شبکه آبرسانی اهواز شود.



بر همین اساس شامگاه جمعه با حضور وزیر نیرو این طرح عملیاتی شد و آب از طرح آبرسانی غدیر وارد شبکه آب آشامیدنی اهواز شد تا اولین وعده سفر استانی رئیس جمهور تنها به فاصله هشت روز محقق شود.



برای اجرای این طرح شامگاه جمعه یک تلمبه خانه با ظرفیت 10 متر مکعب بر ثانیه و یک مخزن 42 هزار متر مکعب از نوع فلزی و یک خط انتقال برق به طول 20 کیلومتر به ظرفیت 132 کیلو ولت و پست 132 و 33 کیلو ولت با حضور وزیرنیرو برای انتقال اب از کانال پای پل واقع درمنطقه ام الدبس تا تصفیه خانه کیان اباد اهواز به بهره برداری رسید



البته هنوز کیفیت آب آشامیدنی اهواز بهبود نیافته که به گفته مسئولان برای اصلاح کیفیت چند روزی زمان لازم است.



در همین زمینه وزیر نیرو در مراسم آغاز به کار این طرح گفت: طرح آبرسانی غدیر یکی از طرح هایی است که در صورت اجرایی شدن می تواند معضل آب شرب شهرهای استان خوزستان را حل کند و مردم برخی شهرهای استان از آب شرب با کیفیت بهره مند شوند.



حمید چیت چیان با بیان اینکه امروز آب از طرح آبرسانی غدیر وارد شبکه آب شرب اهواز شد، اظهار کرد: برای اجرایی شدن این بخش از طرح کلی آبرسانی غدیر 870 میلیارد تومان هزینه شدن و برای انتقال آب کرخه به شهرستان اهواز، 182 کیلومتر لوله گذاری و کانال کشی شده است.



چیت چیان با بیان اینکه اجرای طرح آبرسانی غدیر در چندین بخش در حال اجرا است، عنوان کرد: اجرای طرح انتقال کامل آب به شهر اهواز در اولویت اول مرحله دوم آبرسانی غدیر به شمار می رود.



وی ادامه داد: اولویت دوم فاز دوم طرح نیز رساندن آب به شهرهای دشت آزادگان و شادگان در استان خوزستان است تا مردم این شهرها هم از نعمت آب با کیفیت بهره مند شوند.



وزیر نیرو در خصوص اینکه تا چه موقع باید شاهد ورود آب با کیفیت به منازل مرد اهواز باشیم، اظهار کرد: آب هم اکنون وارد لوله ها شده است اما برای اطمینان از بهداشتی بودن آب و به علت شست و شوی کامل لوله ها، آب داخل شبکه نمی شود که ظرف چند روز آینده مردم مناطق زیر پوشش تصفیه خانه کیان آباد اهواز می توانند از این آب استفاده کنند.



به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول طرح غدیر ورود آب به شبکه آب شرب شهرهای خرمشهر و آبادان بود که با وجود این وعده، مردم این دو شهر هنوز آب شرب خود را از طریق خرید از فروشندگان دوره گرد و تصفیه خانه های خانگی تامین می کنند.



طرح آبرسانی غدیر به طول 320 کیلومتر اواخر سال 87 با 130 میلیارد ریال آغاز شده است. در صورت اجرای کامل این طرح، آب 12 شهر و بیش از هزار و 200 روستا در استان خوزستان تا افق سال 1415 تامین خواهد شد.



طرح آبرسانی غدیر از جمله پروژه های آبرسانی برای شهر های استان خوزستان است که در سفر دوم هیئت دولت محمود احمدی نژاد به استان خوزستان کلنگ زنی شده است.



این طرح به منظور انتقال آب از محل سد تنظیمی کرخه به مناطق شمال غرب خوزستان و مناطق مرکزی و جنوبی خوزستان (شامل شهرهای اهواز، شیبان، شادگان، آبادان، خرمشهر و روستاهای مجاور این شهرها) با اعتباری معادل 13 هزار میلیارد ریال به قرار گاه خاتم الانبیاء به عنوان پیمانکار طرح واگذار شده و کل جمعیت تحت پوشش این طرح در افق سال 1415، معادل چهار میلیون و 700 هزار نفر و نیاز مصرفی آن به میزان 24 متر مکعب در ثانیه برآورد شده است.

